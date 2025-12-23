ASUS GoPro sevənlər üçün xüsusi ProArt noutbukunu hazırlayır

ASUS qarşıdan gələn CES 2026 sərgisi ərəfəsində yeni və diqqətçəkən bir cihazını təqdim edib. Şirkətin yayımladığı promomateriallara əsasən, söhbət ProArt GoPro Edition adlı noutbukdan gedir. Bu model xüsusilə GoPro ekşn-kameraları ilə çəkiliş edən istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub və məhz bu auditoriyanın maraqlarına uyğun formalaşdırılıb.
Yeni noutbukun texniki xüsusiyyətləri hələlik açıqlanmayıb. Lakin artıq məlumdur ki, onun əsas fərqləndirici cəhəti GoPro ekosistemi ilə dərin inteqrasiya olacaq. Cihaz StoryCube adlı xüsusi tətbiqlə birlikdə təqdim ediləcək və bu proqramın sürətli işə salınması üçün klaviaturadakı F düymələrindən biri ayrıca ayrılacaq.
StoryCube tətbiqi GoPro Cloud ilə sinxron işləyir, 360 dərəcəlik videoları dəstəkləyir və həm lokal yaddaşda, həm də buludda saxlanılan videoların rahat şəkildə baxılmasına imkan verir. Bundan əlavə, ağıllı AI alqoritmi videoları avtomatik olaraq aktivlik növünə, tarixə, istifadə olunan cihaza və GPS məlumatlarına görə qruplaşdıracaq — bu isə kontentlə işləmə prosesini xeyli sürətləndirəcək.
ASUS-un bu maraqlı yeniliyinin tam təqdimatı 6–9 yanvar tarixlərində keçiriləcək CES 2026 sərgisi çərçivəsində baş tutacaq. Görünür, şirkət kontent yaradıcılarını bu dəfə tam fərqli yanaşma ilə cəlb etməyi planlaşdırır.