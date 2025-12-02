spot_img
3 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииПланшетыAnTuTu noyabr ayının ən güclü 10 planşetini açıqladı

AnTuTu noyabr ayının ən güclü 10 planşetini açıqladı

AnTuTu-da təkcə smartfonlar deyil, planşetlər də test edilir. Bençmark tərtibatçıları ötən ayın nəticələrinə əsaslanan yenilənmiş reytinqi rəsmi saytlarında dərc edərək noyabrın ən güclü 10 Android-planşetini müəyyənləşdiriblər.

Noyabr siyahısının lideri Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessorlu Honor MagicPad 3 Pro 13.3 olub. Cihazın 16 GB RAM-lı versiya 4 038 720 bal toplayaraq birinci yeri tutub.

İkinci pillədə Intel Ultra 5 228V çipinə malik, 32 GB RAM-lı H3C MegaBook qərarlaşıb — onun nəticəsi 3 716 440 baldır. Siyahıdakı növbəti beş model isə Snapdragon 8 Elite əsaslıdır: OPPO Pad 4 Pro (3 230 943), Lenovo Y700 (3 201 881), Red Magic Gaming Tab 3 Pro (3 189 204), Xiaomi Pad 8 Pro (3 140 558) və OnePlus 2 Pro (3 091 246).

Son üç yeri isə MediaTek Dimensity 9400 Plus prosessorlu planşetlər tutub: OPPO Pad 5 (2 897 105), Redmi K Pad (2 891 497) və iQOO Pad5 Pro (2 883 286).

Предыдущая статья
Apple AirPods qulaqlıqlarına beyin dalğalarını izləmə funksiyasını gətirə bilər
Следующая статья
Xiaomi ucuz qiymətə Dyson PencilVac-ın analoqunu təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,845ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»