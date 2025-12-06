spot_img
8 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоны2025-ci ilin üçüncü rübündə ən çox satılan smartfonlar açıqlanıb

2025-ci ilin üçüncü rübündə ən çox satılan smartfonlar açıqlanıb

Counterpoint Research analitik şirkəti 2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə dünyanın ən çox satılan smartfonlarının siyahısını dərc edib. Reytinqin zirvəsində ard-arda üçüncü rüb olaraq iPhone 16 qərarlaşıb. Maraqlıdır ki, ilk onluqda cəmi iki brend — Apple və Samsung yer alıb.

Araşdırmaya görə, iPhone 16 ümumi satışların 4 faizini təşkil edib. Satışlara əsas töhfəni Hindistanda keçirilən mövsümi kampaniyalar və Yaponiyada tələbatın bərpası verib. iPhone 17-nin təqdimatı isə əvvəlki seriyanın baza modelinə ciddi təsir göstərməyib. Siyahının ikinci, üçüncü və dördüncü pillələrində müvafiq olaraq iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max və iPhone 16e yer alıb.

Reytinqin növbəti beş mövqeyi Samsung-a məxsusdur: Galaxy A16 5G, Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56 və Galaxy A16 4G. Analitiklərin fikrincə, bu uğur Galaxy A seriyasına əvvəllər yalnız flaqmanlarda mövcud olan süni intellekt funksiyalarının əlavə olunması ilə bağlıdır.

Onluğun sonunda isə yeni iPhone 17 Pro Max qərarlaşıb. Model satışa məhdud sayda çıxmasına baxmayaraq, sentyabr ayının ən çox satılan smartfonu olmağı bacarıb.

Предыдущая статья
TikTok Avropada Nearby Feed funksiyasını işə saldı
Следующая статья
Çində istehsal olunan batareyalar Tesla üçün ciddi problem yaratdı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,839ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»