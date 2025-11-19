Xiaomi SU7-nin yenilənmiş versiyası fotolarda nümayiş olundu

Çində yollarda görənləri təəccübləndirən naməlum avtomobilin Xiaomi SU7-nin yenilənmiş versiyası olduğu güman edilir. Yayılmış fotolar modelin dizaynında kiçik, amma nəzərə çarpan dəyişiklikləri göstərir və bu, ən sürətlə satılan elektrokarların birində ola biləcək yenilikləri müzakirəyə çıxarıb.
Mühafizə örtüyünə baxmayaraq, ön hissədə fərqlər seçilir: bamperin aşağı kənarının yeni forması və hava girişlərinin yenidən işlənmiş quruluşu. Həmçinin daha əvvəl SU7 Ultra üslubunda üfüqi xətlərin yerinə şaquli elementlərin tətbiqi barədə məlumat yayılmışdı — bu dəyişiklik aerodinamikaya bir qədər müsbət təsir göstərə bilər.
Bununla yanaşı, internetdə texniki yeniliklərlə bağlı təsdiqlənməmiş məlumatlar dolaşır. İddialara görə:
5C sürətli şarj dəstəyi olan yeni akkumulyator versiyası hazırlanır — belə batareya cəmi 5 dəqiqədə 200 km məsafəyə bəs edəcək enerji toplaya bilir;
900-voltlu platforma istifadəyə veriləcək;
ağıllı funksiyalar üçün yeni nəsil Thor-U çipi tətbiq olunacaq;
tam xəttdə lazer radar və yeni adaptiv hava asqısı (rezinləşdirilmiş materialdan hazırlanmış hava ilə doldurulmuş hava silindrləri tərəfindən amortizasiya funksiyasının yerinə yetirildiyi nəqliyyat vasitəsi təkərləri üçün asqı sistemi);
oturacaqlarda ventilyasiya və masaj kimi genişləndirilmiş komfort funksiyaları.
Eyni zamanda, güc qurğusunun böyük ehtimalla hazırkı modelə yaxın qalacağı, əsas yeniləmələrin elektronika və şassi üzərində cəmlənəcəyi bildirilir.
Şirkət məsələni rəsmi olaraq şərh etməsə də, 2026-cı ilin əvvəlində mümkün restaylinq avtomobil istehsalçılarının tipik yeniləmə dövrünə tam uyğun gəlir. Bundan başqa, Pro və Max versiyalarının çatdırılma müddətlərinin qısalması və bəzi regionlarda 30 000 yuanadək (təxmini 4220 dollar) endirim tətbiq olunması da şayiələri daha da gücləndirir.