18 ноября, 2025
В Баку пройдет Tech Day, посвященный передовым решениям для ЦОД

Tech Day Baku

Сегодня центры обработки данных стали одной из самых динамичных и стратегически важных областей в мире технологий. Учитывая актуальность этой области, многие ведущие организации и эксперты делятся с общественностью своими знаниями о современных тенденциях, инновациях и проверенных практиках, тем самым способствуя развитию центров обработки данных и обмену профессиональными знаниями.

Стремительное развитие технологий нового поколения сформировало новые требования к проектированию, гибкости, скорости работы и технологическому выбору центров обработки данных. Принятие правильных решений в этой области стало решающим фактором устойчивости и конкурентоспособности предприятий. Компании HyperDC и KARE объединяют усилия в этом направлении, чтобы поделиться своим передовым опытом и практическими знаниями с пользователями центров обработки данных в Баку.

Проект Tech Day Baku — это не просто мероприятие, а серия профессиональных встреч, которые будут проводиться на постоянной основе. В рамках этих сессий, которые будут проводиться каждые три месяца, участники получат подробную информацию о последних инновациях в области центров обработки данных, современных технологических тенденциях и практических решениях.

Дата и время проведения: 26 ноября 2025 г. с 14:30 до 18:45.

Место проведения: Отель Holiday INN Baku, ул. К. Сафаралиевой, 5

В рамках первого мероприятия Tech Day Baku участники обменяются идеями и опытом по следующим основным темам:

  • ЦОДы в 2026 году
  • Мобильные ЦОДы контейнерного типа
  • Важность сертификации в ЦОДах

К участию в мероприятии приглашаются специалисты, обладающие актуальным опытом в данной области и заинтересованные в реализации проектов ЦОДов в будущем.

