OPPO Reno15 və Reno15 Pro-nun təqdimat tarixini və dizaynını açıqladı

OPPO rəsmən elan edib ki, yeni nəsil Reno15 seriyası 17 noyabrda təqdim olunacaq. Şirkət həmçinin cihazların dizaynını və rəng variantlarını da nümayiş etdirib.
Reno15 Pro üç rəngdə təqdim ediləcək — gümüşü, qəhvəyi və çəhrayı-qızılı.
Rəsmi texniki xüsusiyyətlər hələ açıqlanmasa da, insayderlər bildirir ki, hər iki smartfon Dimensity 8450 prosessoru, 6300 mA·s batareya, 80 vatt sürətli şarj və 200 MP-lik Samsung ISOCELL HP5 əsas kamera ilə təchiz olunacaq. Korpusun IP69 standartına uyğun su və tozdan qorunması da gözlənilir.
Reno15 Pro 6,78 düymlük ekranla, baza modeli isə 6,59 düymlük displeylə gələcək. Yaddaş konfiqurasiyaları da fərqli olacaq: 16/256 GB yalnız əsas versiyada, 16/512 GB və 16 GB + 1 TB isə hər iki modeldə mövcud olacaq.
Qiymət və satış tarixi təqdimat günü açıqlanacaq.