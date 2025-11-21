spot_img
21 ноября, 2025
Nar провёл тренинг по развитию карьеры для студентов АзТУ

Выделяющийся своими выгодными предложениями мобильный оператор Nar реализовал очередной проект, направленный на подготовку профессиональных кадров в стране. В рамках партнёрства, которое продолжается уже более 10 лет, Nar организовал тренинг по карьерному планированию для студентов Азербайджанского Технического Университета (АзТУ).

В ходе тренинга со студентами Азербайджанского Технического Университета (АзТУ) были обсуждены карьерные возможности в сфере мобильной связи, основные требования к молодым специалистам, а также пути адаптации к стремительно меняющейся цифровой среде. В рамках программы участники получили знания по составлению резюме (CV), подготовке мотивационных писем и прохождению деловых собеседований. Представители Nar также поделились со студентами своим опытом о важности таких профессиональных качеств, как эффективная коммуникация, нацеленность на результат, ответственное отношение к работе и умение работать в команде.

На тренинге, организованном в интерактивном формате, были отвечены вопросы студентов о телекоммуникационной сфере, внутренних процессах мобильного оператора и программах стажировок. В конце мероприятия участникам были вручены сертификаты от Nar, подтверждающие их участие в тренинге. Студенты, особо отличившиеся в ходе тренинга, были награждены ценными подарками от Nar.

