6 ноября, 2025
Microsoft Windows 11-ə tam ekran oyun rejimi əlavə etdi

Microsoft yeni Windows 11 Insider Preview Build 26220.7051 test versiyasını təqdim edib. Bu versiyada tam ekran oyun interfeysi (Full Screen Experience, FSE) adlı yeni funksiya istifadəyə verilib. Əvvəlcə ASUS ROG Ally portativ konsollarında sınaqdan keçirilən bu xüsusiyyət artıq digər Windows cihazlarında da əlçatandır.

FSE rejimi konsol təcrübəsini xatırladır: burada Xbox və Windows interfeysləri birləşdirilib və minimalist menyu formasında təqdim olunur. İstifadəçi bu menyu vasitəsilə oyunları tez işə sala, tapşırıqlar arasında keçid edə və sistemi əlavə pəncərələr açmadan idarə edə bilər. Rejim aktivləşdirildikdə, sistem arxa planda gedən prosesləri məhdudlaşdırır və ikinci dərəcəli tapşırıqları təxirə salır, beləliklə oyunların daha axıcı və gecikməsiz işləməsini təmin edir.

Yeni funksiyanı aktivləşdirmək üçün “Ayarlar → Oyunlar → Tam ekran rejimi” bölməsinə daxil olaraq Xbox tətbiqini əsas interfeys kimi seçmək kifayətdir. Bundan sonra cihaz işə düşərkən birbaşa oyun interfeysinə yüklənə bilər. Hazırda FSE funksiyası rəsmi olaraq ASUS ROG Ally və ROG Ally X modellərində mövcuddur, yaxın zamanda isə MSI Claw və digər portativ cihazlara da əlavə ediləcək.

Bundan başqa, yeni versiyada “Ask Copilot” funksiyası da əlavə olunub — o, süni intellekt köməkçisini birbaşa tapşırıqlar panelinə inteqrasiya edir və istifadəçilərə onunla səs, mətn və vizual göstərişlər vasitəsilə qarşılıqlı əlaqə saxlamağa imkan verir.00

Həmçinin Bluetooth LE Audio texnologiyası vasitəsilə iki istifadəçinin eyni anda bir cihazdan səs dinləməsi imkanı sınaqdan keçirilir — yəni iki cüt qulaqcıq eyni kompüterə qoşula bilər.

Bütün bunlarla yanaşı, Microsoft “Başlat” və “Bələdçi” (File Explorer) menyularında bir sıra səhvləri aradan qaldırıb, şəbəkə qovluqları ilə işləyərkən cavab sürətini artırıb və tətbiqlərin açılış müddətini qısaldıb.

