Lenovo AI Glasses V1 şəffaf ekranlı süni intellekt eynəklərini təqdim etdi

Lenovo şirkəti AI Glasses V1 adlı yeni nəsil ağıllı eynəklərini təqdim edib. Qurğu şəffaf displeylərlə təchiz olunmuş linzalar, real vaxt rejimində İA tərcümə sistemi və 260 saata qədər işləmə rejimi ilə seçilir.
Eynəklərin linzalarına 15 x 11 x 1,8 mm ölçülü mikrodispleylər yerləşdirilib, onların maksimal parlaqlığı 2000 nit təşkil edir. Bu ekranlarda naviqasiya xəritələri, bildirişlər, eləcə də Tianxi adlı süni intellekt köməkçisinin interfeysi göstərilə bilər. Tianxi danışığı eyni anda tərcümə edir, mətnləri displeydə göstərir, şəkilləri tanıyır, səsli sorğulara cavab verir və teleprompter kimi işləyə bilir.
İstifadəçi eynəkləri səs əmrləri və ya qulaqlıqdakı sensor panel vasitəsilə idarə edə bilər. Qurğu Bluetooth 5.4, iki mikrofon və iki dinamik ilə təchiz olunub.
İstifadə rejimindən asılı olaraq, teleprompter funksiyasında 4 saat, tərcümə rejimində 10 saat, gözləmə rejimində isə 260 saata qədər işləyə bilir. Tam şarj yığmaq üçün təxminən 40 dəqiqə kifayətdir.
Lenovo AI Glasses V1 eynəkləri Çində 9 noyabr tarixində 562 ABŞ dolları qiymətinə satışa çıxacaq.