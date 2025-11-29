spot_img
29 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныiPhone-un yeni nəsli Çin bazarında əsas hərəkətverici qüvvəyə çevrildi

iPhone-un yeni nəsli Çin bazarında əsas hərəkətverici qüvvəyə çevrildi

Apple smartfonları 11 Noyabr — Dünya Alış-veriş Gününə həsr olunmuş böyük endirim kampaniyası zamanı Çin smartfon bazarının əsas inkişaf mənbəyi olub. Son “alma” modelləri satışları canlandırdığı halda, digər brendlər əksinə, çətinliklərlə üzləşib.

Bu dövrdə Çində smartfon satışları illik müqayisədə 3% artıb, və bu artımın demək olar ki, hamısı iPhone 17 seriyasına olan yüksək tələbat sayəsində mümkün olub. Apple nəzərə alınmasa, bazar ötən illə müqayisədə 5% azalma göstərir.

Artımın əsas hissəsini iPhone 17 baza modeli təmin edib — onun satışları əvvəlki nəsillə müqayisədə iki dəfədən çox artıb. Bu uğurun əsas səbəbi — əhəmiyyətli təkmilləşdirmələrə baxmayaraq qiymətin əvvəlki kimi qalmasıdır.

Apple-ın daha bahalı modelləri də güclü nəticə göstərib. Nəticədə şirkətin payı endirim dövründə 19%-dən 26%-ə yüksəlib, satışları isə 37% artıb. Müqayisə üçün: OPPO-nun satış artımı 12%, Vivo-nun 8% olub. Digər böyük istehsalçılar isə mənfi göstəricilərlə üzləşiblər.

Предыдущая статья
Tesla üçün böhran dərinləşir: Avropada satışlar yarıya düşdü, dünya üzrə azalma davam edir
Следующая статья
Mercedes Tesla Model 3-ə rəqib olacaq 600 km yürüşlü elektrik sedanını təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,849ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»