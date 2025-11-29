iPhone-un yeni nəsli Çin bazarında əsas hərəkətverici qüvvəyə çevrildi

Apple smartfonları 11 Noyabr — Dünya Alış-veriş Gününə həsr olunmuş böyük endirim kampaniyası zamanı Çin smartfon bazarının əsas inkişaf mənbəyi olub. Son “alma” modelləri satışları canlandırdığı halda, digər brendlər əksinə, çətinliklərlə üzləşib.
Bu dövrdə Çində smartfon satışları illik müqayisədə 3% artıb, və bu artımın demək olar ki, hamısı iPhone 17 seriyasına olan yüksək tələbat sayəsində mümkün olub. Apple nəzərə alınmasa, bazar ötən illə müqayisədə 5% azalma göstərir.
Artımın əsas hissəsini iPhone 17 baza modeli təmin edib — onun satışları əvvəlki nəsillə müqayisədə iki dəfədən çox artıb. Bu uğurun əsas səbəbi — əhəmiyyətli təkmilləşdirmələrə baxmayaraq qiymətin əvvəlki kimi qalmasıdır.
Apple-ın daha bahalı modelləri də güclü nəticə göstərib. Nəticədə şirkətin payı endirim dövründə 19%-dən 26%-ə yüksəlib, satışları isə 37% artıb. Müqayisə üçün: OPPO-nun satış artımı 12%, Vivo-nun 8% olub. Digər böyük istehsalçılar isə mənfi göstəricilərlə üzləşiblər.