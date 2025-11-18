spot_img
19 ноября, 2025
İnternet dünya üzrə «çöktü» — Cloudflare-dəki böyük nasazlıq yüzlərlə sayt və servisi sıradan çıxardı

Cloudflare infrastrukturunda baş verən irimiqyaslı texniki nasazlıq bir çox internet xidmətlərinin kütləvi şəkildə dayanmasına səbəb olub. Sosial şəbəkələr, onlayn platformalar və striminq servislərinin istifadəçiləri — o cümlədən X, ChatGPT, Claude, Spotify, Feedly, Truth Social — Cloudflare-in işləmədiyini göstərən səhv bildirişləri almağa başlayıblar.

Kibertəhlükəsizlikdən tutmuş yüksək yüklənmə zamanı saytların sabitliyinin təmin edilməsinə qədər internetin əsas infrastruktur elementlərini idarə edən Cloudflare problemi təsdiqləyib. Şirkət rəsmi açıqlamasında bildirib:
«Cloudflare problemdən xəbərdardır və araşdırma aparılır. Yeni məlumat daxil olduqca paylaşılacaq».

Maraqlıdır ki, hadisə hətta şəbəkə nasazlıqlarını izləyən Downdetector xidmətini belə təsirləndirib. Əvvəlcə sayt ümumiyyətlə açılmırdı, daha sonra isə yenidən işləməyə başlayıb.

