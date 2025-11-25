HUAWEI MatePad Edge — nəhəng ekranlı və aktiv soyuduculu yeni planşet təqdim edildi

HUAWEI yeni smartfonlarla yanaşı MatePad Edge adlı «2-si 1-də» planşet də təqdim edib. HarmonyOS üzərində çalışan bu cihaz tək jestlə planşet və tam funksiyalı PC rejimləri arasında keçid edə bilir. Qurğuda daxili dayaqlı konstruksiya və aktiv soyutma sistemi var.
MatePad Edge 14,2 düymlük OLED ekrana malikdir: 3,1K icazə, 120 Hz yeniləmə tezliyi və 1000 nit pik parlaqlıq təklif edir. Çərçivələr nazikdir, metal korpusun qalınlığı isə cəmi 6,85 mm-dir, çəkisi — 780 qram. Arxa hissədə planşeti masada rahat saxlamaq üçün açılıb-bağlanan dayağı mövcuddur.
Modeldən asılı olaraq qurğu stolüstü səviyyəli Kirin X90 və ya Kirin X90A prosessoru ilə təchiz olunur. HUAWEI bildirir ki, MatePad Edge ağır CAD fayllarını MatePad Pro-dan iki dəfə sürətli açır, 4K videonu rahat emal edir və RAW formatlı şəkillərlə işləməyi dəstəkləyir. Soyutma üçün iki fazalı modul, mikronasos və əlavə ventilyatorla təchiz edilmiş maye soyutma sistemi istifadə olunur.
PC rejimində planşet tam funksiyalı masaüstü tətbiqləri dəstəkləyir — sənədlər, video və qrafiklərlə peşəkar işləmək mümkündür. Bunun üçün 1,8 mm düymə gedişinə malik xarici klaviatura, böyük touchpad və 175°-ə qədər tənzimlənə bilən meyl bucağı təklif edilir. Həmçinin M-Pencil Pro stilusu dəstəklənir.
12 900 mAs tutumlu akkumulyator 140 Vt sürətli naqilli şarj dəstəkləyir. Şirkətin sözlərinə görə, 0-dan 100%-ə qədər tam doldurma təxminən 60 dəqiqə çəkir. Qurğuda altı dinamik, dörd mikrofon, 32 MP ön kamera və 50 + 8 MP-lik iki arxa modul var.
Çində MatePad Edge-in ilkin qiyməti 840 dollar (16/256 GB versiyası) təşkil edir. Ən yüksək konfiqurasiyalı 32 GB + 2 TB, klaviaturalı və inkişaf etmiş maye soyutmalı variant isə təxminən 1820 dollara satılır.