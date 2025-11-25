spot_img
26 ноября, 2025
spot_img
ДомойAVТелевидениеHUAWEI 110 düymlük, 9 000 dollardan baha olan flaqman televizorunu təqdim etdi

HUAWEI 110 düymlük, 9 000 dollardan baha olan flaqman televizorunu təqdim etdi

HUAWEI Çində MateTV Max adlı 110 düymlük premium ağıllı televizor üçün ön sifarişləri açıb. Yeni model kino həvəskərləri və oyunçular üçün nəzərdə tutulub və qiyməti də buna uyğun olaraq kifayət qədər yüksəkdir.

Çində alıcılara bu televizor təxminən 9 150 dollara başa gələcək. Mütəxəssislərin məlumatına görə, MateTV Max VA paneli, 3840×2160 təsvir ölçüsü, 144 Hz yeniləmə tezliyi və mini-LED arxa işıqlandırması ilə təchiz olunub. Ekranın pik parlaqlığı 4200 nit-ə qədər çata bilər.

Digər gözlənilən xüsusiyyətlərə Honghu Vivid iki nüvəli prosessoru, NPU modulu, 12/256 GB yaddaş konfiqurasiyası və altı dinamikdən ibarət audio sistemi daxildir. Televizor üçün ən maraqlı aksesuarlar isə 8 ms gecikməyə malik sensorlu oyun kontrolleri və ekranda rəsm çəkməyə imkan verən stilus olacaq.

Modelin Çin bazarından kənarda satışa çıxacağı barədə məlumat hələlik yoxdur.

Предыдущая статья
Yeni Opus 4.5 neyron şəbəkəsi bir neçə testdə GPT-5.1-i geridə qoydu
Следующая статья
Azercell представляет новый социальный проект в рамках «16 дней активных действий против гендерного насилия»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,850ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»