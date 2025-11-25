HUAWEI 110 düymlük, 9 000 dollardan baha olan flaqman televizorunu təqdim etdi

HUAWEI Çində MateTV Max adlı 110 düymlük premium ağıllı televizor üçün ön sifarişləri açıb. Yeni model kino həvəskərləri və oyunçular üçün nəzərdə tutulub və qiyməti də buna uyğun olaraq kifayət qədər yüksəkdir.
Çində alıcılara bu televizor təxminən 9 150 dollara başa gələcək. Mütəxəssislərin məlumatına görə, MateTV Max VA paneli, 3840×2160 təsvir ölçüsü, 144 Hz yeniləmə tezliyi və mini-LED arxa işıqlandırması ilə təchiz olunub. Ekranın pik parlaqlığı 4200 nit-ə qədər çata bilər.
Digər gözlənilən xüsusiyyətlərə Honghu Vivid iki nüvəli prosessoru, NPU modulu, 12/256 GB yaddaş konfiqurasiyası və altı dinamikdən ibarət audio sistemi daxildir. Televizor üçün ən maraqlı aksesuarlar isə 8 ms gecikməyə malik sensorlu oyun kontrolleri və ekranda rəsm çəkməyə imkan verən stilus olacaq.
Modelin Çin bazarından kənarda satışa çıxacağı barədə məlumat hələlik yoxdur.