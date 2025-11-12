spot_img
13 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныHonor 500 smartfon seriyası rəsmi olaraq anons edildi

Honor 500 smartfon seriyası rəsmi olaraq anons edildi

Honor şirkəti yeni Honor 500 smartfonlar seriyasını rəsmi olaraq elan edib və yaxın zamanda təqdim ediləcək modellərin ilk rəsmi tizerini yayımlayıb. Şəkildən göründüyü kimi, cihazların əsas xüsusiyyətlərindən biri son dərəcə nazik korpus olacaq.

Seriyaya Honor 500Honor 500 Pro modelləri daxildir. Hər iki smartfon nazik və düz çərçivəli dizayna malik olacaq. Tizerə əsasən, ən azı bir modeldə iPhone-lardakı Camera Control düyməsini xatırladan sensor idarəetmə düyməsi yer alacaq.

Şirkət promomateriallarda cihazlara kompromissiz performans və uzunmüddətli şarj davamlılığı vəd edir. Honor-un sözlərinə görə, bu göstəricilər orta seqmentdə yeni standart müəyyən edəcək.

Etibarlı mənbə Digital Chat Station isə bildirib ki, Honor 500 seriyasının istehsal keyfiyyəti bəzi flaqman modellərdən belə yüksək olacaq.

Smartfonların texniki xüsusiyyətləri və rəsmi təqdimat tarixi hələ ki, açıqlanmayıb.

Предыдущая статья
Caviar saf qızıldan hazırlanmış məhdud sayda iPhone 17 kolleksiyasını təqdim etdi
Следующая статья
Google Pixel smartfonlarını yeni funksiyalarla “gücləndirdi”
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,855ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»