Genesis premium elektrik krossoveri GV60 Magma-nı təqdim etdi

Genesis özünün ilk seriyalı elektrikli idman krossoverini təqdim edib. GV60 Magma bir il yarım əvvəl Nyu-Yorkda nümayiş etdirilən konseptdən inkişaf etdirilib və modelin debütü Fransadakı Pol Rikard autodromunda baş tutub.
GV60 Magma idman xarakterini önə çıxaran aqressiv aerodinamik elementlərə sahibdir: üç bölməli hava girişləri, yenilənmiş diffuzor, həcimli yan ətəklər və avtomobilin yolayrıcı qüvvəsini artıran iri arxa antiqanad.
Model iki mühərrikli tam ötürücüyə malikdir və 650 at gücü (478 kVt) hasil edir. Krossover 10,9 saniyəyə 200 km/s sürətə çatır, təkrar dolum olmadan isə 790 kilometrə qədər məsafə qət edə bilir.
Xüsusi rejimlər arasında Virtual Gear Shift (DVS-idman avtomobilini imitasiya edir) və dartmanı ağıllı şəkildə bölüşdürən Drift Mode rejimi, həmçinin e-LSD elektron diferensialı mövcuddur.
GV60 Magma-nın satışları 2026-cı ildə ABŞ və Avropada başlayacaq. Qiymət açıqlanmasa da, Performance versiyasının 71 875 dollar olduğunu nəzərə alaraq, yeni modelin təxminən 75 000 dollar civarında olacağı gözlənilir.