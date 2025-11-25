ChatGPT-yə daxili alış-veriş assistenti əlavə edildi

OpenAI ChatGPT-nin imkanlarını genişləndirməyə davam edərək Shopping Research adlı yeni funksiyanı təqdim edib. Bu sistem istifadəçilərə məhsul axtarışı və seçimi prosesində kömək edir: verilən meyarlara uyğun məhsulları tapır, xüsusiyyətləri müqayisə edir, üstünlüklər və çatışmazlıqlar barədə məlumat verir, ən sərfəli qiymətləri müəyyənləşdirir və s.
Adi cavablardan fərqli olaraq, yeni funksiya dialoq əsaslı köməkçi kimi işləyir. O, əlavə suallar verir, büdcəni, şəxsi üstünlükləri və (yaddaş funksiyası aktivdirsə) istifadəçinin əvvəlki maraqlarını nəzərə alır. Proses boyu model müxtəlif pərakəndə satış saytlarını analiz edir, xüsusiyyətləri, rəyləri, mövcudluğu və qiymətləri yoxlayır və seçimləri dəqiqləşdirir. Bu yanaşma xüsusilə müqayisə və analizin vacib olduğu hallara uyğundur.
Araşdırma başa çatdıqdan sonra ChatGPT ən uyğun məhsulların şəxsi seçilmiş siyahısını, onların əsas fərqlərini və hər varianta dair arqumentləri təqdim edir. İstəyə görə, istifadəçi satıcının saytına keçid edə bilər, gələcəkdə isə Instant Checkout qoşulan mağazalar vasitəsilə alış-verişi birbaşa ChatGPT-də tamamlayacaq.
Bundan əlavə, Shopping Research ChatGPT Pulse sisteminə inteqrasiya olunub və Pulse istifadəçinin əvvəlki söhbətlərinə əsasən avtomatik mövzuya uyğun məhsul seçmələri təklif edə bilər.
Funksiya GPT-5 mini modeli əsasında işləyir — bu model dəqiq məlumat çıxarışına və etibarlı mənbələrin analizinə xüsusi şəkildə öyrədilib. OpenAI vurğulayır ki, istifadəçi söhbətləri pərakəndə şirkətlərə ötürülmür, nəticələr yalnız açıq məlumatlar əsasında formalaşır və mağazaların siyahıya düşməsi reklamdan asılı deyil.
Yeni xüsusiyyət artıq mobil və veb versiyalar üçün, o cümlədən pulsuz plan istifadəçiləri üçün tədricən istifadəyə verilir.