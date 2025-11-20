AzInTelecom на IX Международном Банковском Форуме!

ООО «AzInTelecom» ООО, одна из компаний AZCON Holding, приняла участие в IX Международном Банковском Форуме (BBF), который прошёл 19–20 ноября и был посвящён теме «Надёжный, безопасный и устойчивый банкинг».

В рамках форума был представлен стенд «AzInTelecom», где посетителям подробно рассказали о продуктах и услугах компании, разработанных для финансового сектора. Также были продемонстрированы инновационные решения, поддерживающие цифровое развитие банков и предоставляющие им значительные преимущества.

Во время мероприятия Руководитель Отдела Продуктов и Услуг «AzInTelecom» Тамерлан Мешадихасанлы выступил на тему «Цифровая трансформация банковских услуг: повышение эффективности с помощью цифрового решения SİMA». Он отметил, что благодаря данному решению банки и другие финансовые организации получили возможность значительно экономить время, снижать расходы и минимизировать использование бумажных документов при выполнении ряда операций.

Необходимо отметить, что решения «AzInTelecom» уже применяются 16 банками Азербайджана для цифровизации услуг. Среди них — подписание кредитных договоров без посещения филиалов, оформление дебетовых карт, подтверждение личности, размещение вкладов, открытие счетов и другие операции, выполняемые полностью дистанционно. Кроме того, ряд финансовых организаций цифровизировал процессы авторизации и подписания документов с помощью цифровых решений SİMA.

Разработанная «AzInTelecom» в 2022 году цифровая подпись нового поколения SİMA обладает той же юридической силой, что и собственноручная подпись, и существенно облегчает рабочие процессы в финансовом секторе. Граждане, в свою очередь, могут выполнять необходимые операции без очередей и без использования бумажных документов. Более подробную информацию о цифровой платформе SİMA можно получить на сайте sima.az или обратившись в контактный центр «157».