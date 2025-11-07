Apple iOS 26.2-nin “beta” versiyasını təqdim etdi — sistemə nələr əlavə olunub?

Ən görünən dəyişiklik blok ekranındadır — artıq saatın şəffaflığını tənzimləmək mümkündür. “Glass” üslubunda istifadəçi matlıq və parlaqlıq dərəcəsini dəyişə, “Solid” rejimində isə şüşə effektini tamamilə aradan qaldıra bilir. “Health” tətbiqində yuxu keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün diapazonlar yenilənib ki, nəticələr istifadəçinin real vəziyyətinə daha uyğun olsun.
Standart tətbiqlərdə də bəzi yeniliklər var. “Xatırlatmalar”da “Təcili” rejimi əlavə olunub — adi bildirişi ayrıca siqnalı olan səsə çevirir. “Podkastlar”da avtomatik yaradılan fəsillər və epizodda qeyd olunan digər podkastlara keçidlər görünür. “Freeform” indi cədvəlləri dəstəkləyir, “Apple News” isə kateqoriyalar və abunəliklər üçün ayrıca bölmə alıb.
Apple Intelligence süni intellekti artıq danimarka, holland, norveç, portuqal, isveç, türk, ənənəvi çin və vietnam dillərində işləyir. AirPods üçün “Live Translation” funksiyası yapon, koreya, italyan və çin dillərinə genişlənib və Avropa İttifaqında istifadəyə açılıb.
“Parollar” tətbiqində istifadəçi artıq hansı saytlar üçün giriş məlumatlarının saxlanmayacağını ayrıca müəyyən edə bilər. Yeni “Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları” bölməsi isə zəlzələ və digər təbii fəlakətlər barədə bildirişlər göndərir.
Kod səviyyəsində hələ aktivləşdirilməmiş funksiyalar da tapılıb — AirDrop üçün 30 günlük PIN dəvətləri və hava məlumatlarında “nisbi vaxt” ifadələri kimi.
iOS 26.2-nin ictimai “beta” versiyası yaxın günlərdə çıxacaq, final buraxılış isə dekabr ayında gözlənilir.