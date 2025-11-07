spot_img
8 ноября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеApple iOS 26.2-nin “beta” versiyasını təqdim etdi — sistemə nələr əlavə olunub?

Apple iOS 26.2-nin “beta” versiyasını təqdim etdi — sistemə nələr əlavə olunub?

Apple iOS 26.2-nin ilk “beta” versiyasını təqdim edib. Aralıq yeniləmə olmasına baxmayaraq, sistemə bir sıra nəzərəçarpacaq dəyişikliklər, süni intellekt funksiyalarının dil dəstəyi və blok ekranının fərdiləşdirilməsi üçün yeni alətlər əlavə olunub.

Ən görünən dəyişiklik blok ekranındadır — artıq saatın şəffaflığını tənzimləmək mümkündür. “Glass” üslubunda istifadəçi matlıq və parlaqlıq dərəcəsini dəyişə, “Solid” rejimində isə şüşə effektini tamamilə aradan qaldıra bilir. “Health” tətbiqində yuxu keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün diapazonlar yenilənib ki, nəticələr istifadəçinin real vəziyyətinə daha uyğun olsun.

Standart tətbiqlərdə də bəzi yeniliklər var. “Xatırlatmalar”da “Təcili” rejimi əlavə olunub — adi bildirişi ayrıca siqnalı olan səsə çevirir. “Podkastlar”da avtomatik yaradılan fəsillər və epizodda qeyd olunan digər podkastlara keçidlər görünür. “Freeform” indi cədvəlləri dəstəkləyir, “Apple News” isə kateqoriyalar və abunəliklər üçün ayrıca bölmə alıb.

Apple Intelligence süni intellekti artıq danimarka, holland, norveç, portuqal, isveç, türk, ənənəvi çin və vietnam dillərində işləyir. AirPods üçün “Live Translation” funksiyası yapon, koreya, italyan və çin dillərinə genişlənib və Avropa İttifaqında istifadəyə açılıb.

Parollar” tətbiqində istifadəçi artıq hansı saytlar üçün giriş məlumatlarının saxlanmayacağını ayrıca müəyyən edə bilər. Yeni “Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları” bölməsi isə zəlzələ və digər təbii fəlakətlər barədə bildirişlər göndərir.

Kod səviyyəsində hələ aktivləşdirilməmiş funksiyalar da tapılıb — AirDrop üçün 30 günlük PIN dəvətləri və hava məlumatlarında “nisbi vaxt” ifadələri kimi.

iOS 26.2-nin ictimai “beta” versiyası yaxın günlərdə çıxacaq, final buraxılış isə dekabr ayında gözlənilir.

Предыдущая статья
Nubia Z80 Ultra-nın qlobal versiyası təqdim olundu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»