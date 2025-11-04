AnTuTu versiyasına görə oktyabrın ən güclü Android planşetləri məlum oldu.

AnTuTu payız ayının yekunlarına əsasən Android planşetlərinin performans reytinqini yeniləyib. Ən güclü və orta seqment smartfonlardan fərqli olaraq, siyahıda Qualcomm və MediaTek çiplərinə sahib modellər demək olar ki, bərabər paya malikdir.
Birinci yeri Honor MagicPad 3 Pro 13.3 (16/512 GB) planşeti tutub. O, Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru sayəsində 4 149 803 xal toplayıb. İkinci yerdə Red Magic Gaming Tablet 3 Pro (Snapdragon 8 Elite, 24 GB + 1 TB) — 3 196 855 xal, üçüncü isə Lenovo Legion Y700 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite, 16 GB + 1 TB) — 3 170 252 xal nəticə ilə qərarlaşıb.
Dördüncü pillədə Xiaomi Pad 8 Pro (Snapdragon 8 Elite, 3 093 098 xal) yer alıb. Siyahının növbəti hissəsində isə MediaTek prosessorlu modellərdir: OPPO Pad 5 (Dimensity 9400+, 2 923 641), Redmi K Pad (Dimensity 9400+, 2 860 926), iQOO Pad5 Pro (Dimensity 9400+, 2 844 586) və vivo Pad 4 Pro (Dimensity 9400, 2 844 281).
Doqquzuncu yerdə OPPO Pad 4 Pro (Snapdragon 8 Elite, 2 524 665 xal) qərarlaşıb, ilk onluğu isə Xiaomi Pad 7 Ultra tamamlayır — bu model şirkətin öz istehsalı olan Xring O1 çipi ilə 2 509 229 xal toplayıb.