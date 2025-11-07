spot_img
7 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииПланшеты2025-ci ilin ən populyar planşet və Chromebook markaları açıqlandı

2025-ci ilin ən populyar planşet və Chromebook markaları açıqlandı

Analitik şirkət Omdia 2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə planşetChromebook istehsalçılarının tədarük həcmlərinə əsaslanan yeni reytinqini açıqlayıb. Məlum olub ki, xüsusilə Chromebook bazarında gözlənilməz satış artımı müşahidə olunub.

Planşet bazarı:

Hesabat dövründə Apple liderliyini qoruyub – şirkət 14,3 milyon planşet göndərib, bu da ötən illə müqayisədə 0,4% artım deməkdir. Beləliklə, Apple ümumi bazarın 35,6%-nə sahib olub.

İkinci yerdə Samsung qərarlaşıb – 6,9 milyon tədarük və 17,3% bazar payı ilə (+0,1%).

Üçüncü pillədə Lenovo (3,6 milyon, 9,1%) yer alıb və ildə 23% artım göstəricisi ilə ən böyük irəliləyişi nümayiş etdirib.

Dördüncü yerdə HUAWEI (3,1 milyon, 8%), beşinci yerdə isə Xiaomi (2,6 milyon, 6,6%) qərarlaşıb.

Chromebook bazarı:

Üçüncü rübdə ümumilikdə 4,2 milyon Chromebook tədarük olunub. Bu kateqoriyada Lenovo birinci yerə yüksəlib – şirkətin 1,4 milyon tədarükü bazarın 33%-nə bərabərdir, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 54,6% artım deməkdir. Analitiklərin fikrincə, bu artımın əsas səbəbi Chromebook-ların yenidən təhsil müəssisələrində geniş tətbiq olunmağa başlamasıdır.

İkinci pillədə Acer (18%, ötən ilə nisbətən -34,7% azalma), üçüncü yerdə isə HP (16,1%) qərarlaşıb. Onların ardınca ASUS (15,9%) və Dell (11,3%) gəlir.

Предыдущая статья
Honor 500 və 500 Pro dizaynı “sızdırılmış” fotolarda göstərildi
Следующая статья
Nubia Z80 Ultra-nın qlobal versiyası təqdim olundu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»