Vivo yeni OriginOS 6 interfeysini təqdim etdi

Vivo özünün yeni nəsil mobil interfeysi OriginOS 6-nı rəsmi olaraq nümayiş etdirib. Şirkətin paylaşdığı videoya əsasən, yeni dizaynın bəzi elementləri iOS 26-dan ilhamlanıb.
Yeni OriginOS 6 Çində istifadə olunan versiya ilə beynəlxalq bazar üçün nəzərdə tutulan FuntouchOS 6-nı vahid platforma altında birləşdirəcək. Yəni yeniləmədən sonra bütün uyğun Vivo cihazları eyni sistemdə, həm Çində, həm də digər ölkələrdə fəaliyyət göstərəcək.
Vivo-nun açıqlamasına görə, OriginOS 6 daha axıcı animasiyalar, yenilənmiş dizayn (xüsusilə “maye şüşə” effektinə bənzər elementlər), yeni süni intellekt funksiyaları və kamera kəsiyi üçün əlavə proqram tənzimləmələri ilə fərqlənir.
Yeni sistemin beynəlxalq sınaq proqramı 15 oktyabrda başlayacaq, və 20 oktyabrda təqdim olunacaq iQOO 15 modeli OriginOS 6-nın sabit versiyası ilə satışa çıxacaq ilk smartfon olacaq.