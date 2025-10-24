TP-Link oyunçular üçün Wi-Fi 7 router — Archer GE400-ü təqdim etdi

TP-Link Wi-Fi 7 dəstəkli iki diapazonlu oyun routeri (yönləndiricisi) — Archer GE400 modelinin satışa çıxdığını elan edib. Yeni cihaz altı xarici antena ilə təchiz olunub ki, bu da siqnalın sabitliyini və çəkim məsafəsini artırır.
Archer GE400 modelində Wi-Fi 7 texnologiyasının ümumi ötürmə sürəti 6,5 Gbit/s-ə çatır. Yönləndirici həmçinin iki 2,5 Gbit/s Ethernet portu ilə təchiz edilib. Burada həmçinin Multi-Link Operation (MLO) texnologiyası tətbiq olunub — bu sistem maksimum keçid sürəti və minimum gecikmə təmin edir, eləcə də 4096-QAM modulyasiyasını dəstəkləyir.
Cihazda olan Game Accelerator mühərriki və xüsusi oyun portu oyun trafikini prioritetləşdirir, nəticədə sabit və sürətli bağlantı təmin olunur. Bundan əlavə, Game Panel funksiyası real vaxtda şəbəkə vəziyyətini, performans göstəricilərini, RGB işıqlandırma parametrlərini və qoşulmuş cihazları izləməyə imkan verir.
TP-Link Archer GE400 BE6500 Wi-Fi 7 modeli 220 ABŞ dolları qiyməti ilə satışa çıxarılıb.