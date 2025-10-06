Tesla, Cybertruck-un aerodinamikasını yaxşılaşdırmaq üçün şişirilən spoyler patentləşdirdi

Tesla öz elektrikli pikapı Cybertruck-ın əsas problemlərindən birini — qoşqu ilə hərəkət zamanı effektivliyi artırmaq məqsədilə yeni həllər axtarmağa davam edir. Şirkətin yeni patent müraciətində şişirilən aerodinamik deflektor (spoyler) təsvir olunub. Bu texnologiya avtomobilin hava müqavimətini azaldaraq yürüş məsafəsini artırmağa kömək edəcək.
Patent sənədinə əsasən, bu spoyler qatlanan quruluşa malikdir və içərisində hava kameraları və nasos sistemi yerləşir. O, Cybertruck-un kuzovuna maqnitli bərkidicilər və ya tez çıxarılan qıskaclar vasitəsilə bərkidilə bilər.
Spoylerin əsas funksiyası — avtomobil ilə qoşqu arasındakı məsafəni hava axınını optimallaşdırmaqla azaltmaq, bununla da xüsusilə uzun məsafəli və yüksək sürətli səyahətlərdə effektivliyi artırmaqdır.
Qoşqu qoşulduqda spoyler şişərək açılır, digər hallarda isə qatlanmış vəziyyətdə qalır və Cybertruck-un xüsusi bucaqlı dizaynını qoruyur. Hazırda bu texnologiya patent mərhələsindədir və onun nə vaxt istehsala buraxılacağı barədə məlumat yoxdur.
Xatırladaq ki, Tesla daha əvvəl də Cybertruck-un yürüş məsafəsini artırmaq üçün addımlar atmışdı. Şirkət 16 000 dollarlıq əlavə batareya bloku təqdim etmişdi. Lakin bu böyük modullar kuzovun yük sahəsini daraldırdı və buna baxmayaraq, vəd edilən yürüş məsafəsini təmin edə bilməmişdi.