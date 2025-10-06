spot_img
7 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиTesla, Cybertruck-un aerodinamikasını yaxşılaşdırmaq üçün şişirilən spoyler patentləşdirdi

Tesla, Cybertruck-un aerodinamikasını yaxşılaşdırmaq üçün şişirilən spoyler patentləşdirdi

Tesla öz elektrikli pikapı Cybertruck-ın əsas problemlərindən birini — qoşqu ilə hərəkət zamanı effektivliyi artırmaq məqsədilə yeni həllər axtarmağa davam edir. Şirkətin yeni patent müraciətində şişirilən aerodinamik deflektor (spoyler) təsvir olunub. Bu texnologiya avtomobilin hava müqavimətini azaldaraq yürüş məsafəsini artırmağa kömək edəcək.

Patent sənədinə əsasən, bu spoyler qatlanan quruluşa malikdir və içərisində hava kameraları və nasos sistemi yerləşir. O, Cybertruck-un kuzovuna maqnitli bərkidicilər və ya tez çıxarılan qıskaclar vasitəsilə bərkidilə bilər.

Spoylerin əsas funksiyası — avtomobil ilə qoşqu arasındakı məsafəni hava axınını optimallaşdırmaqla azaltmaq, bununla da xüsusilə uzun məsafəli və yüksək sürətli səyahətlərdə effektivliyi artırmaqdır.

Qoşqu qoşulduqda spoyler şişərək açılır, digər hallarda isə qatlanmış vəziyyətdə qalır və Cybertruck-un xüsusi bucaqlı dizaynını qoruyur. Hazırda bu texnologiya patent mərhələsindədir və onun nə vaxt istehsala buraxılacağı barədə məlumat yoxdur.

Xatırladaq ki, Tesla daha əvvəl də Cybertruck-un yürüş məsafəsini artırmaq üçün addımlar atmışdı. Şirkət 16 000 dollarlıq əlavə batareya bloku təqdim etmişdi. Lakin bu böyük modullar kuzovun yük sahəsini daraldırdı və buna baxmayaraq, vəd edilən yürüş məsafəsini təmin edə bilməmişdi.

Предыдущая статья
Natural Landscape Photography Awards 2025 qalibləri elan edilib
Следующая статья
Samsung Galaxy S22 seriyası üçün son böyük yeniləmə yayımlandı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,871ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»