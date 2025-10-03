Samsung Galaxy XR üçün qiymət və təqdimat tarixi açıqlandı

Samsung hələlik Galaxy XR (daxili adı: Project Moohan) qarışıq reallıq başlığının satış tarixi barədə rəsmi açıqlama verməyib. Lakin insayderlər artıq bu barədə məlumat paylaşıblar: cihazın bazara çıxış tarixi və qiyməti barədə ilkin məlumatlar internetdə yayılıb.
Koreyanın Chosun nəşrinin məlumatına görə, 15 oktyabrda öncədən sifarişlər başlayacaq, cihaz isə 22 oktyabrda satışa çıxarılacaq. Mənbənin iddiasına əsasən, Galaxy XR-in qiyməti 2000–3000 ABŞ dolları aralığında olacaq – bu da Apple Vision Pro-dan (3499 dollardan başlayan) daha ucuz deməkdir.
Məlumatlara görə, Samsung əvvəlcə yalnız təxminən 100 000 ədədlik sınaq partiyası buraxacaq ki, bu da bazar tələbatını qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulub. Hələlik cihazın hansı ölkələrdə satışa çıxacağı bəlli deyil, lakin ilkin mərhələdə bazar coğrafiyasının məhdud olacağı ehtimal olunur.
Bəzi texniki xüsusiyyətlər artıq məlumdur: başlıq Snapdragon XR2+ Gen 2 prosessoru ilə işləyəcək və Android XR əməliyyat sistemi ilə təchiz olunacaq. Cihaz təqdimatdan əvvəl artıq məşhur texnobloqçulardan birinin əlində də sınaqdan keçib.