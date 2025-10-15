Samsung açıqladı: ilk Galaxy XR eynəyi 21 oktyabrda təqdim olunacaq

Samsung şirkəti öz ilk qarışıq reallıq (XR) eynəyinin təqdim ediləcəyi Worlds Wide Open adlı tədbirin tarixini elan edib. Təqdimat zamanı Galaxy XR adlı cihazın nümayişi gözlənilir. Yenilik Apple Vision Pro-ya nisbətən daha əlçatan qiymətə malik alternativ olacaq və Android əsaslı proqram təminatı ilə işləyəcək.
Tədbir 21 oktyabrda baş tutacaq — bu da Samsung-un XR layihəsi üzərində işləməyə başladığını elan etməsindən iki il sonra olacaq. Təqdimat üçün paylaşılan teaser-də cihazın özü göstərilməsə də, şəkildəki xas dizayn əyrisi yeni eynəyin anonsuna açıq şəkildə işarə edir.
Məşhur texnobloqçulardan biri gələcək cihazı “ağıllı əməliyyat sistemi ilə fərqlənən model” adlandırıb. Samsung-un bəzi ölkələrdəki rəsmi saytlarında artıq 100 dollar ilkin ödənişlə ön sifariş imkanı da aktivdir.
Galaxy XR-in qiyməti və tam texniki detalları isə 21 oktyabr təqdimatında açıqlanacaq.