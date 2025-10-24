spot_img
25 октября, 2025
OpenAI приобрела Software Applications, разработчика ИИ-ассистента Sky для Apple Mac

Компания OpenAI объявила о поглощении Software Applications Inc. с целью дальнейшего развития ChatGPT на компьютерах Apple Mac. Об этом сообщается в пресс-релизе OpenAI. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Software Applications Inc — американский стартап по разработке компьютерного программного обеспечения. Он была основан в 2023 году группой бывших сотрудников Apple Inc., некоторые из которых помогли создать технологию Shortcuts для iPhone, с целью ускорения работы обычных функций смартфона. Ранее Software Applications привлек финансирование в размере $6.5 млн. от группы инвесторов, включая OpenAI и Figma Inc.

Стартап занимается разработкой системы управления компьютерами Mac при помощи команд на естественном языке. Software Applications недавно представил Sky — приложение для macOS, использующее искусственный интеллект для автоматизации действий и взаимодействия с программами на экране. Sky наблюдает за экраном пользователя, когда тот просматривает веб-страницы и работает с другими приложениями. ИИ-ассистент самостоятельно выполняет действия от имени пользователя: пишет тексты, помогает в программировании, планировании задач и совершает другие различные операции.

В рамках сделки OpenAI планирует интегрировать технологию стартапа в ChatGPT и привлечь к работе всю команду Software Applications.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

