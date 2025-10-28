Илон Маск запустил Grokipedia — аналог Wikipedia

Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia на базе ИИ. Это аналог Wikipedia без ограничений и цензуры, а также с доступом к более широкому набору ресурсов, которые можно использовать в качестве источников. Идея разработки платформы, за которую отвечает стартап xAI, возникла вследствие того, что зачастую статьи в Wikipedia редактируются с целью манипуляции информацией в пользу тех или иных групп. Маск отметил, что Grokipedia будет «чрезвычайно важна для цивилизации» и станет необходимым шагом на пути к «пониманию Вселенной».

Сейчас Grokipedia доступна в бета-версии v0.1, но опробовать ее могут уже все желающие — бесплатно в веб-версии. На момент запуска в энциклопедии были зарегистрированы 885 279 статей. Для сравнения: в Wikipedia их более 7 млн. только на английском языке.

На платформе используется большая языковая модель Grok, которая задействует для обработки огромных объемов данных из разных источников, включая Wikipedia. Некоторые записи в Grokipedia кажутся слово в слово совпадающими с соответствующими записями в Wikipedia. Однако Маск заявил, что хочет, чтобы Grok прекратил использовать страницы Wikipedia в качестве источников к концу года.

Интерфейс у Grokipedia минималистичный: на главной странице есть лишь строка поиска, сам сайт доступен в светлом и темном вариантах. Во время ввода ИИ-алгоритм предлагает возможные варианты формулировки запроса. Статьи пока не содержат изображений, но для удобства чтения разделены на темы и подтемы, заголовки которых вынесены на панель в левой части экрана. Вероятно, со временем интерфейс будут обновлять. Пользователям функция правок пока недоступна, однако можно просматривать их историю (правда, без указания авторов).

Отметим одно важное обстоятельство: на страницах Grokipedia утверждается, что факты проверил Grok. Учитывая склонность нейросетей выдумывать факты, это кажется спорной идеей.