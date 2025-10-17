Dünyanın ilk Wi-Fi 8 dəstəkli routeri təqdim olundu

Sercomm şirkəti Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) standartının rəsmi sertifikatlaşdırılmasını gözləmədən, növbəti nəsil simsiz şəbəkələri dəstəkləyən ilk routerini elan edib. Qurğu hələ satışa çıxmayıb, lakin bəzi texniki xüsusiyyətləri artıq açıqlanıb.
Şirkətin press-relizinə görə, bu cihaz — Sercomm-un “Wi-Fi 8 platforması” adlandırdığı model — Broadcom BCM6718 çipi əsasında hazırlanıb. O, 4×4 MIMO, 320 MHz kanal eni və 11,5 Gbit/s-ə qədər nəzəri sürət dəstəyi ilə fərqlənir. Router həmçinin radio tezliklərinin ağıllı idarəetmə sistemi və maşın öyrənməsi alətləri ilə təchiz olunub.
“Wi-Fi 8 — provayderlər üçün sadəcə yüksək sürət deyil, həm də istifadəçi təcrübəsini fərqləndirən strateji vasitədir. Biz Broadcom ilə əməkdaşlıqda Wi-Fi 8 bağlantısı, ağıllı ev idarəetməsi və periferik hesablamaları birləşdirən hazır platforma təqdim edən ilk OEM istehsalçılarından biri olmağımızdan qürur duyuruq.” — deyə Sercomm şirkətinin yüksək vəzifəli meneceri Derek Elder bildirib.
Yeni router Matter protokolunu dəstəkləyir, bu da onu ağıllı ev sistemlərinə inteqrasiya etməyə imkan verir. Bundan əlavə, o, FTTR texnologiyası (optik lif vasitəsilə birbaşa bağlantı) ilə işləyə bilir.
Cihazın satış tarixi hələ açıqlanmayıb. Wi-Fi 8 standartının sertifikatlaşdırılmasının isə 2028-ci ilin sentyabrında baş tutacağı gözlənilir.