30 октября, 2025
Apple MacBook Air, iPad Air və iPad mini üçün təkmilləşdirilmiş ekranları sınaqdan keçirir

Bloomberg-in məlumatına görə, Apple şirkəti MacBook Air, iPad miniiPad Air modelləri üçün böyük yeniləmə hazırlayır. Qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən, şirkət artıq bu cihazların yeni versiyalarını test etməyə başlayıb.

İlk olaraq OLED ekran alacaq cihazın iPad mini olacağı gözlənilir — planşetin satışa çıxması 2026-cı ildə proqnozlaşdırılır. Ekspertlərin fikrincə, bu yeniləmə planşetin qiymətinin təxminən 100 dollar artmasına səbəb olacaq.

Yenilənmiş iPad mini yalnız ekran baxımından deyil, həm də korpus dizaynı və suya davamlılığı ilə fərqlənəcək. Apple bu məqsədlə yeni vibroakustik sistem hazırlayıb — bu texnologiya dinamik üçün olan dəlikləri aradan qaldıraraq cihazın suya qarşı qorunmasını gücləndirəcək.

Gələn ilin yazında təqdim olunması gözlənilən iPad Air isə hələlik IPS ekranla qalacaq. Bu modelin OLED versiyası yalnız növbəti nəsildə — yəni bir mərhələdən sonra — təqdim ediləcək.

Mac seriyasına gəlincə, ilk OLED ekran MacBook Pro modelində istifadə olunacaq, lakin bu yenilik 2028-ci ildən tez təqdim olunmayacaq. Növbəti MacBook Air (M5 prosessorlu) isə əvvəlki kimi IPS ekranla təchiz olunacaq və 2026-cı ilin yazında satışa çıxacaq.

