Specialized avtomobil qiymətində yeni elektrikli velosiped təqdim etdi

Məşhur velosiped istehsalçısı Specialized bazarı yenidən təəccübləndirib. Şirkət elə bir yeni elektrikli velosiped təqdim edib ki, onun qiyməti bəzi avtomobillərlə müqayisə oluna bilər. Yeni model — S-Works Turbo Levo 4 LTD e-MTB — alıcılara 20 000 ABŞ dollarına başa gələcək.
Bu məbləğə alıcı eyni texniki göstəricilərə malik olan standart Levo 4 modelini (15 400 dollar) ilə eyni səviyyədə imkanlar əldə edir. Hər iki versiyada Specialized S-Works 3.1 mühərriki quraşdırılıb. Bu mühərrik 720 Vt gücə və 111 Nm fırlanma anına malikdir. Həmçinin velosiped SRAM AXS elektron ötürmə sistemi ilə təchiz olunub.
Yeni versiyanın əsas fərqi bəzi əlavə təkmilləşdirmələrin olmasıdır. Buraya 280 Vt·saat həcmində əlavə batareya daxildir ki, bu da ümumi enerji ehtiyatını 33% artırır. Bundan əlavə, velosiped Fox Podium amortizator vilkası, Trickstuff Maxima əyləcləri, I9 Hydra 2 təkər mərkəzləri və Cane Creek titandan hazırlanmış pedal qolları ilə təchiz edilib.
Lakin bütün bu yeniliklər velosipedin çəkisini də artırıb. O, 312 qram ağırlaşıb və ümumi çəkisi 24 kiloqram təşkil edir. Hətta eksklüziv Astral Blue rəng örtüyü belə bu qədər yüksək qiyməti tam əsaslandıra bilmir.
Nəticədə S-Works Turbo Levo 4 LTD texnoloji cəhətdən çox güclü və müasir olsa da, onun avtomobil qiymətinə yaxın dəyəri hətta peşəkar velosiped həvəskarlarını da düşündürür.