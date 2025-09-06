Porsche elektromobillər üçün simsiz şarj sisteminin istehsalına başlayır

Porsche elektromobillər üçün simsiz induktiv şarj sisteminin kütləvi istehsalına hazırlaşır. Bu texnologiya ilk dəfə tam elektrikli Porsche Cayenne modelində təqdim olunacaq. Avtomobil 2025-ci ilin sonunda, 2026 modeli kimi satışa çıxacaq. Başlanğıcda sistem Avropa bazarında istifadəyə veriləcək, daha sonra isə qlobal yayım planlaşdırılır.
Simsiz şarj sistemi iki əsas komponentdən ibarətdir: avtomobilin ön təkərləri arasında quraşdırılmış qəbuledici və 11 kVt gücündə One-Box bazalı stansiya, hansı ki, parklanma yerində quraşdırılır. Bazalı stansiya yalnız elektrik şəbəkəsinə qoşulmaqla işləyir, əlavə quraşdırma tələb etmir.
Təhlükəsizlik üçün sistem hərəkət və yad əşyaları aşkarlayan sensorlarla təchiz olunub. Bu, elektromaqnit sahəsinin ev heyvanlarına və ya stansiyada unudulmuş əşyalara təsir etməsinin qarşısını alır.
Şarj prosesi avtomobil bazalı stansiyaya yaxınlaşdıqda avtomatik başlayır. 360 dərəcə görünüşlü kamera sistemi sürücüyə avtomobili dəqiq şəkildə şarj platformasının üzərinə park etməyə kömək edir. Park əyləci aktivləşdirildikdə qəbuledici optimal məsafəyə (təxminən 15,2 sm) enir və şarj prosesi başlayır.
İstifadəçilər My Porsche tətbiqi vasitəsilə şarj prosesini, avtomobilin əvvəlcədən hazırlanmasını və digər parametrləri izləyə biləcəklər, eyni zamanda standart AC şarj kimi idarə edə biləcəklər.
Prototip sistem IAA Mobility sərgisində flüoresan rəngli xüsusi avtomobildə nümayiş etdirilmişdi. Cayenne Electric modelində texnologiyanın tətbiqindən sonra Porsche planlaşdırır ki, induktiv şarj digər elektrik modellərinə də yayılacaq.