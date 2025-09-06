spot_img
7 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHonda ilk kütləvi istehsal elektrik motosikletinin test görüntülərini göstərdi

Honda ilk kütləvi istehsal elektrik motosikletinin test görüntülərini göstərdi

Yaponiyanın Honda şirkəti EV Fun Concept elektrik motosikletinin yol sınaqlarına aid videomateriallar yayıb. Bu model seriyalı istehsala çıxmazdan əvvəl son inkişaf mərhələsindədir və testlər 2025-ci il ərzində Avropa yollarında aparılır.

Motosiklet orta güc kateqoriyasına aid rodster tipidir və dizaynı CB500 Hornet modelini xatırladır. Avtomobil tərtibatına ön tərəfdə tərs əyilmiş şoklar, arxa monoshok, tək tərəfli yelləmə çarxı və kəmərli ötürücü daxildir. Əyləc sistemi ön tərəfdə cüt disklər və Nissin radial kaliperlərlə təchiz olunub.

Əsas yenilik CCS2 sürətli şarj sistemidir ki, o, “süni yanacaq tankı”na inteqrasiya olunub. Bu sinifin digər elektrik motosikletləri adətən daha yavaş ikinci səviyyəli şarj cihazlarından istifadə edir. Batareya sabit quraşdırılıb və çıxarıla bilmir.

TFT ekran batareya səviyyəsini və qalan məsafəni göstərir. Test nəticələrinə görə, 34% şarjla məsafə 27 mil təşkil edir ki, bu da tam şarjda təxminən 120 mil deməkdir.

Layihənin inkişafına Masaçugu Tanaka, Honda-da 20 illik təcrübəyə malik mühəndis rəhbərlik edir. O, əvvəllər CBR600F, CBR1000-RR Fireblade, Africa Twin və digər Honda motosikletlərinin yaradılmasında iştirak edib.

Honda əlavə texniki xüsusiyyətləri 16 sentyabr tarixində açıqlayacaq. EV Fun modelinin kütləvi istehsalının 2025-ci ilin sonunda, mümkün təqdimatın isə EICMA sərgisində olması planlaşdırılır.

Предыдущая статья
Porsche elektromobillər üçün simsiz şarj sisteminin istehsalına başlayır
Следующая статья
iPhone 17 Pro ilk dəfə 12 GB RAM yaddaş və parlaq narıncı rənglə gələcək
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,887ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»