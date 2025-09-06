Honda ilk kütləvi istehsal elektrik motosikletinin test görüntülərini göstərdi

Yaponiyanın Honda şirkəti EV Fun Concept elektrik motosikletinin yol sınaqlarına aid videomateriallar yayıb. Bu model seriyalı istehsala çıxmazdan əvvəl son inkişaf mərhələsindədir və testlər 2025-ci il ərzində Avropa yollarında aparılır.
Motosiklet orta güc kateqoriyasına aid rodster tipidir və dizaynı CB500 Hornet modelini xatırladır. Avtomobil tərtibatına ön tərəfdə tərs əyilmiş şoklar, arxa monoshok, tək tərəfli yelləmə çarxı və kəmərli ötürücü daxildir. Əyləc sistemi ön tərəfdə cüt disklər və Nissin radial kaliperlərlə təchiz olunub.
Əsas yenilik CCS2 sürətli şarj sistemidir ki, o, “süni yanacaq tankı”na inteqrasiya olunub. Bu sinifin digər elektrik motosikletləri adətən daha yavaş ikinci səviyyəli şarj cihazlarından istifadə edir. Batareya sabit quraşdırılıb və çıxarıla bilmir.
TFT ekran batareya səviyyəsini və qalan məsafəni göstərir. Test nəticələrinə görə, 34% şarjla məsafə 27 mil təşkil edir ki, bu da tam şarjda təxminən 120 mil deməkdir.
Layihənin inkişafına Masaçugu Tanaka, Honda-da 20 illik təcrübəyə malik mühəndis rəhbərlik edir. O, əvvəllər CBR600F, CBR1000-RR Fireblade, Africa Twin və digər Honda motosikletlərinin yaradılmasında iştirak edib.
Honda əlavə texniki xüsusiyyətləri 16 sentyabr tarixində açıqlayacaq. EV Fun modelinin kütləvi istehsalının 2025-ci ilin sonunda, mümkün təqdimatın isə EICMA sərgisində olması planlaşdırılır.