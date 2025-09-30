spot_img
1 октября, 2025
spot_img
ДомойAI / MLChatGPT artıq onlayn mağazalardan birbaşa alış-veriş edə bilir

ChatGPT artıq onlayn mağazalardan birbaşa alış-veriş edə bilir

OpenAI şirkəti ChatGPT üçün yeni funksiyanın istifadəyə verildiyini açıqlayıb. Artıq istifadəçilər çat-bot pəncərəsini tərk etmədən onlayn alış-veriş edə və ödəniş həyata keçirə biləcəklər — baxmayaraq ki, funksiyanın tətbiq sahəsi hələlik məhduddur.

İstifadəçi sadəcə axtardığı məhsulu çat-botdan istəməlidir — məhsulun kartı birbaşa dialoqda görünəcək. Daha sonra sifarişi elə söhbət pəncərəsində tamamlamaq mümkündür.

Ödəniş bank kartı məlumatları vasitəsilə, eləcə də Apple Pay, Google PayStripe kimi populyar sistemlərdən istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. OpenAI-nin bildirdiyinə görə, alış-veriş məlumatları üçüncü tərəflərlə paylaşılmır.

Yeni funksiya bütün tariflərdə, o cümlədən Free versiyada da mövcuddur. Lakin hazırda o, yalnız ABŞ-da və yalnız Etsy platforması üçün işləyir. Gələcəkdə Shopify ilə inteqrasiya planlaşdırılır, lakin xidmətin digər ölkələrə nə zaman genişlənəcəyi barədə məlumat yoxdur.

Предыдущая статья
Sony 105 MP-lik yüksək sürətli IMX927 kamera sensorunu təqdim etdi
Следующая статья
OPPO Find X9 Pro peşəkar 11 000 dollarlıq kamera ilə müqayisə edildi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,874ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»