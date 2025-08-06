Xiaomi ucuz MagSafe dəstəkləyən Powerbank təqdim etdi

Çində Xiaomi-nin 10 000 mA·s tutumlu yeni xarici batareyasının, PowerBank-ın, satışına start verilib. Modelin əsas üstünlükləri arasında sürətli şarj üçün inteqrasiya olunmuş kabel, maqnitli simsiz enerji ötürülməsi və qatlanan dayağın olması yer alır.
Ən diqqətçəkən xüsusiyyətlərdən biri — 80 dərəcəyə qədər açılan dayağın olmasıdır. Bu sayədə smartfonu şarj edərkən rahat şəkildə yerləşdirmək mümkündür. Akkumulyator həm MagSafe texnologiyasını dəstəkləyən iPhone modelləri, həm də maqnitlə birləşdirilə bilən digər cihazlarla uyğundur.
Korpusa quraşdırılmış qısa L formalı USB Type-C kabeli ilə 33 Vt gücündə enerji çıxışı mümkündür. Enerji qəbul gücü isə 30 Vt-a qədərdir. Simsiz şarj dörd güc səviyyəsini dəstəkləyir: 5, 7.5, 10 və 15 Vt. Eyni anda üç cihazı şarj etmək mümkündür — ikisi kabelli, biri isə simsiz.
Enerji bankının üzərində batareya səviyyəsini və qoşulma statusunu göstərən ekran mövcuddur. Cihaz PD 3.0, QC 3.0 və PPS kimi geniş yayılmış şarj protokollarını da dəstəkləyir. Daxili batareyaların ümumi tutumu 37 Vt·saat təşkil edir ki, bu da Xiaomi 15 Pro və ya iPhone 16 Pro modelini təxminən iki dəfə tam şarj etməyə kifayət edir.
Yeni model doqquzqat təhlükəsizlik müdafiəsi ilə təchiz olunub və hava nəqliyyatı üçün sertifikatlaşdırılıb.
Cihazın qiyməti cəmi 169 yuan, yəni təxminən 24 ABŞ dolları təşkil edir.