В WhatsApp скоро появятся «гостевые чаты»

В последней бета-версии WhatsApp для Android было обнаружено упоминание о так называемых «гостевых чатах», об этом пишет тематический ресурс WABetaInfo. Новая функция позволит пользователям общаться, не имея приложения или учетной записи WhatsApp.

Чтобы начать гостевой чат, пользователь WhatsApp должен пригласить кого-то из своих контактов, у которого не установлено приложение, и поделиться ссылкой на чат. Открыв полученную ссылку, собеседник окажется в онлайн-чате с отправителем.

Гостевые чаты предусматривают некоторые ограничения: нельзя отправлять фотографии и видео, не поддерживаются голосовые и видеосообщения — только текст. Кроме того, это только личная переписка, групповые чаты исключены.

Ожидается, что функция «гостевых чатов» скоро появится в ближайших обновлениях приложения для Android и iOS.