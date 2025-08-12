США переходят к новому этапу регулирования крипторынка

Генеральный директор Binance Ричард Тенг прокомментировал последние инициативы США в сфере регулирования цифровых активов. По его словам, США наконец выходят за рамки попыток адаптировать 80-летние законы о ценных бумагах к технологии блокчейн. Совокупное влияние проекта Project Crypto, закона GENIUS Act и законопроектов о рыночной структуре, обсуждаемых в Конгрессе, формирует модульный, многоуровневый подход к надзору за цифровыми активами. Это означает появление чётких стандартов классификации токенов, изолированные пути для соответствующих требованиям инноваций и структуры лицензирования, отражающую реальную структуру крипторынков.

Предлагаемые Project Crypto принципы «безопасной гавани» могут кардинально изменить ситуацию. Они позволяют проектам с токенами развиваться с учетом регуляторной свободы (конечно, при условии раскрытия информации и соблюдения контрольных показателей), не опасаясь немедленного принудительного исполнения. Этот шаг существенно снизит юридические риски, которые сдерживали разработчиков в США и способствовал оттоку талантов за рубеж.

Уточнение правил хранения цифровых активов, включая стейкинг и самостоятельное хранение, устраняет основной институциональный барьер. Управляющие активами, кастодианы и платежные компании долгое время не решались создавать криптоинфраструктуру из-за неопределенности в отношении кастодиальной ответственности и правил сегрегации. Сейчас эта неопределённость решается напрямую.

Унифицированный подход к лицензированию, отражающий модели платформы полного цикла («the super-app license»), учитывает конвергенцию, происходящую в сфере криптосервисов: торговли, платежей, кредитования и кастодиального обслуживания, предоставляемых под одной крышей. Единый режим лицензирования даёт платформам четкий путь к соблюдению требований, одновременно повышая защиту пользователей. Именно так можно внедрять инновации, не ставя под угрозу надзор.

В случае реализации Project Crypto может стать эталоном для всего мира. Юрисдикции по всему миру смотрели на США как на лидера, и теперь они видят серьезную приверженность созданию ответственного, благоприятного для инноваций регулирования. В Binance давно выступают за четкие правила хранения, раскрытия информации и борьбы с отмыванием денег. Project Crypto подтверждает многие из этих приоритетов. Binance выражает признательность председателю SEC г-ну Аткинсу и сотрудникам SEC за взаимодействие с отраслью и признание необходимости современных инструментов регулирования.