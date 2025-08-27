Realme показал концепты смартфонов с аккумулятором на 15 000 мАч и с термоэлектрическим кулером

Компания Realme показала концептуальный смартфон с аккумулятором на 15 000 мАч. На сегодня это рекордный показатель для устройств классического формата. Ради огромной батареи разработчикам пришлось пожертвовать техническими характеристиками: концепт ближе к устройствам начального уровня. Кроме того, был представлен Chill Fan Phone – концепт смартфона с системой активного охлаждения.

В составе аккумулятора емкостью 15 000 мА·ч используется 100-процентный кремниевый анод, обеспечивающий беспрецедентную плотность энергии 1200 Вт·ч/л. Такое решение позволяет сохранить компактные размеры батареи несмотря на столь высокую емкость. Толщина корпуса составляет 8,89 мм, вес — на 42% меньше, чем у большинства пауэрбанков.

По заявлению Realme, одного заряда хватает на 5 дней активной работы, до 18 часов непрерывной видеосъемки и 53 часов воспроизведения видео. Смартфон поддерживает также и обратную зарядку — он способен питать дрон, автомобильный мини-холодильник и другие гаджеты.

В компании подчеркнули, что это всего лишь инженерный образец, в серийное производство аппарат не пойдет. Инженеры Realme хотели показать возможности компоновки и потенциал увеличения автономности в смартфонах.

Смартфон Chill Fan Phone, с системой активного охлаждения, по дизайну напоминает Realme GT 7T. Аппарат оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном, процессором MediaTek Dimensity 7300, 12 Gb оперативной и 256 Gb постоянной памяти. В комплект входит быстрая зарядка SuperVOOC на 80 Вт.

В состав системы охлаждения смартфона входит испарительная камера площадью 7700 мм2, небольшой внутренний вентилятор, а также термоэлектрический охладитель (ТЕС), ранее использовавшийся только во внешних системах. По словам компании, система охлаждения снижает температуру процессора смартфона на 6°C при интенсивном использовании. Когда температура смартфона падает с 45º C до 38º C его задняя панель IceSense Ultra меняет цвет с белого на синий. Поступит ли Chill Fan Phone поступит в массовое производство – неизвестно.