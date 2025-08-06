spot_img
7 августа, 2025
Philips Evnia 6000: İki rejimli, 4K və 320 Hz tezlikli oyun monitoru təqdim olundu

Philips oyun monitorları kataloquna yeni bir model — Evnia 6000 əlavə olunub. Bu mini-LED arxa işıqlamalı monitor 4K qətnaməyə malikdir, lakin istək üzrə görüntü tezliyini 320 Hz-ə qədər artırmaq üçün 1080p rejiminə keçə bilir.

Texniki xüsusiyyətlər:

  • Ekran: 27 düymlük IPS panel

  • Əsas rejim: 3840×2160 piksel @ 160 Hz

  • Alternativ rejim: 1920×1080 piksel @ 320 Hz

  • Parlaqlıq: 2304 lokal qaralma zonasına malik arxa işıqlama ilə maksimum 1650 nit

  • Rəng əhatəsi: 99,9% sRGB, 98% DCI-P3 və 96,4% Adobe RGB

Monitor Adaptive-Sync və Smart MBR texnologiyalarını dəstəkləyir, cavab müddəti (MPRT) isə 0,5 ms təşkil edir.

Komplektdə SmartErgoBase dayağı da var. O, ekranın hündürlüyünü (130 mm-ə qədər), meyl bucağını və fırlanmasını tənzimləməyə imkan verir. Əlavə olaraq, qulaqcıq tutacağı və kabel klipsi ilə təchiz olunub.

Əlaqə interfeysləri:

  • 2× HDMI 2.1

  • 2× USB Type-A

  • 1× DisplayPort 1.4

  • 1× USB Type-C

  • 1× USB Type-B

Philips Evnia 6000 (27M2N6801M) ilkin olaraq Çində təqdim olunub. Satış tarixi və qiyməti yaxın günlərdə açıqlanacaq.

