Philips Evnia 6000: İki rejimli, 4K və 320 Hz tezlikli oyun monitoru təqdim olundu

Philips oyun monitorları kataloquna yeni bir model — Evnia 6000 əlavə olunub. Bu mini-LED arxa işıqlamalı monitor 4K qətnaməyə malikdir, lakin istək üzrə görüntü tezliyini 320 Hz-ə qədər artırmaq üçün 1080p rejiminə keçə bilir.
Texniki xüsusiyyətlər:
-
Ekran: 27 düymlük IPS panel
-
Əsas rejim: 3840×2160 piksel @ 160 Hz
-
Alternativ rejim: 1920×1080 piksel @ 320 Hz
-
Parlaqlıq: 2304 lokal qaralma zonasına malik arxa işıqlama ilə maksimum 1650 nit
-
Rəng əhatəsi: 99,9% sRGB, 98% DCI-P3 və 96,4% Adobe RGB
Monitor Adaptive-Sync və Smart MBR texnologiyalarını dəstəkləyir, cavab müddəti (MPRT) isə 0,5 ms təşkil edir.
Komplektdə SmartErgoBase dayağı da var. O, ekranın hündürlüyünü (130 mm-ə qədər), meyl bucağını və fırlanmasını tənzimləməyə imkan verir. Əlavə olaraq, qulaqcıq tutacağı və kabel klipsi ilə təchiz olunub.
Əlaqə interfeysləri:
-
2× HDMI 2.1
-
2× USB Type-A
-
1× DisplayPort 1.4
-
1× USB Type-C
-
1× USB Type-B
Philips Evnia 6000 (27M2N6801M) ilkin olaraq Çində təqdim olunub. Satış tarixi və qiyməti yaxın günlərdə açıqlanacaq.