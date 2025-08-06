LG yeni nəsil Tandem OLED panel ilə UltraGear oyun monitorunu təqdim etdi

LG rəsmi olaraq dünyanın ilk VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikatına malik oyun OLED monitorunu — UltraGear 27GX700A modelini təqdim edib. Yeni nəsil Tandem OLED texnologiyası üzərində qurulan bu ekran peşəkar və tələbkar oyunçular üçün nəzərdə tutulub.
Monitor LG-nin dördqat RGB təbəqəli Tandem OLED texnologiyasına əsaslanır ki, bu da daha yaxşı rənglər və uzun ömürlü matris təmin edir. Parlaqlığın 1500 nitə qədər yüksəlməsi və rekord kontrast sayəsində, UltraGear 27GX700A tünd səhnələrdə belə kinoteatr səviyyəsində təsvir keyfiyyəti təqdim edir.
Model DCI-P3 rəng sahəsinin 99,5%-ni əhatə edir və UL Solutions və Intertek tərəfindən dəqiq rəng ötürməsi və müxtəlif parlaqlıq səviyyələrində görüntü sabitliyinə görə sertifikat alıb. Bundan əlavə, Perfect Black və Eyesafe 3.0 təsdiqləri sayəsində monitor uzun müddət oynayarkən gözlərin yorulmasının qarşısını alır.
Texniki xüsusiyyətlərə gəldikdə, monitor QHD (2560×1440) qətnamə, 0.03 ms cavab müddəti və 280 Hz-ə qədər yenilənmə tezliyini dəstəkləyir. Həmçinin NVIDIA G-SYNC və AMD FreeSync Premium Pro texnologiyaları ilə uyğunluq, yüksək dinamiklik tələb edən oyunlarda görüntünün qırılmasının qarşısını alır.
UltraGear 27GX700A modelində USB hub, parıltı örtüyü və incə çərçivələr sayəsində çox ekranlı sistemlərdə istifadə üçün də əlverişlidir.