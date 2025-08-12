LG üç yeni əyri UltraGear OLED monitorunu təqdim etdi

LG, UltraGear seriyasını yeniləyərək ekran ölçüsü 34–45 düym aralığında olan üç yeni monitor təqdim edib. Yeniliklərin əsas özəlliyi — yüksək tezlikli matrislər, yüksək təsvir ölçüsü və bir neçə oyun texnologiyasının dəstəklənməsidir.
LG UltraGear OLED 45GX900A modeli 800R əyriliyə malik 45 düymlük LG W-OLED Gen 2 displeylə təchiz olunub. Ekran təsvir ölçüsü 3440×1440 piksel (21:9), yenilənmə tezliyi isə 240 Hz-dir. Model AMD FreeSync Premium Pro və NVIDIA G-SYNC texnologiyalarını dəstəkləyir. İnterfeyslər arasında HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 və USB Type-C (65 Vt) mövcuddur. Çin bazarında qiyməti 1654 dollardır.
LG UltraGear OLED 39GX900A isə 39 düymlük OLED matrisə sahibdir və yuxarıdakı modelin demək olar ki, bütün texniki göstəricilərini qoruyur. Maksimal parlaqlığı 1300 nit-dir, qiyməti isə 1399 dollardır.
LG UltraGear OLED 34GX900A — seriyanın ən kiçik modeli olub, 34 düymlük əyri OLED ekranla gəlir. Digər texniki xüsusiyyətləri iri modellərlə eynidir. Çin bazarında satış qiyməti 1055 dollardır.
Digər ölkələrdə satış tarixi barədə hələ məlumat verilməyib.