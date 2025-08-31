HUAWEI ağıllı saat bazarında Apple-ı geridə qoydu

2025-ci ilin ikinci rübündə qlobal ağıllı saat tədarükü uzun sürən durğunluqdan sonra 8% artıb, — deyə Counterpoint Research məlumat verir. Əsas amillərdən biri isə HUAWEI-in aktivliyi olub: şirkət tarixində ilk dəfə satış həcminə görə Apple-ı qabaqlayıb.
Çin istehsalçısı bir il ərzində tədarükləri 52% artırıb, bunun 75%-dən çoxu daxili bazarın payına düşüb. Əlavə artımı isə Avropa, Yaxın Şərq və Asiyadakı satışlar təmin edib. Xüsusilə 100–400 ABŞ dolları qiymət diapazonunda olan modellər daha çox tələb görüb.
Apple isə əksinə, növbəti dəfə geriləmə ilə üzləşib — rübün yekununda 3% azalma qeydə alınıb. Bu, artıq ardıcıl yeddinci dəfədir ki, şirkət tənəzzül yaşayır. Bununla belə, səhiyyə monitorinqi funksiyaları və sadiq auditoriyası sayəsində Apple hələ də premium seqmentdə lider mövqeyini qoruyur.
Hesabata görə, Xiaomi daha çox büdcə modelləri hesabına tədarükləri 38% artırıb, Samsung isə Apple kimi mənfi dinamika göstərərək 3% itki ilə üzləşib. Analitiklərin proqnozuna görə, 2025-ci ildə ağıllı saat bazarı ümumilikdə 3% böyüyəcək və bu artımın əsas mənbəyi Çin bazarı olacaq.