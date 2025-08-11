Bloomberg: новое поколение Siri будет представлено весной 2026 года

Журналист Марк Гурман из издания Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что новое поколение Siri на базе передовых нейронных сетей будет представлено весной 2026 года с обновлением iOS 26.4.

Голосовой помощник получит поддержку технологии App Intents, которая позволяет управлять приложениями и совершать действия в них при помощи голосовых команд для Siri либо через приложение «Команды». App Intents могут работать, даже если нужное приложение закрыто.

«С помощью одного лишь голоса вы сможете попросить Siri найти определенную фотографию, отредактировать ее и отправить. Или прокомментировать пост в Instagram. Или пролистать приложение для покупок и добавить что-нибудь в корзину. Или войти в систему, не прикасаясь к экрану. По сути, Siri сможет управлять вашими приложениями так же, как это делаете вы», — сообщает Гурман.

По словам журналиста, Apple уже сотрудничает с разработчиками YouTube, Uber, Amazon, а также «чувствительного» софта, связанного с финансами и медициной. Но даже после обновления Siri, скорее всего, будет поддерживать ограниченное количество приложений, и только в определенных странах. «Внутри компании, как мне сказали, есть некоторые опасения, что система работает с достаточным количеством приложений и достаточно точна для работы в сложных сценариях. Существуют опасения по поводу сбоев программного обеспечения в категориях, где точность не подлежит обсуждению, например, в приложениях для здоровья или банках», — добавил Гурман.