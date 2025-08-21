Blackview sərfəli və yüngül GamiBook 8 noutbukunu təqdim etdi

Blackview yeni GamiBook 8 noutbukunu təqdim edib və onu həm gündəlik işlər, həm də kazual oyunlar üçün universal seçim kimi təqdim edir. Modelin çəkisi cəmi 1,8 kq-dır və gövdəsi kifayət qədər incədir. Buna görə də cihazı yalnız masaüstü kompüterin alternativi kimi deyil, həm də yolda işləmək və ya oxumaq üçün rahat variant kimi nəzərdən keçirmək olar.
Noutbukun əsasını 8 nüvəli AMD Ryzen 7 7735HS prosessoru (tezlik — 4,75 GHz-ə qədər) və Radeon 680M qrafikası təşkil edir. Bu komplekt sayəsində müasir oyunları 1080p icazəsində orta qrafik parametrlərdə işə salmaq mümkündür. Sürətli işləməyə həm də 16/32 GB DDR5 RAM (64 GB-a qədər genişləndirilə bilir) və 512 GB və ya 1 TB SSD kömək edir. İstəyə görə yaddaşı 2 TB-a qədər TF-kart vasitəsilə artırmaq mümkündür.
Soyutma sistemi iki fan və 22 000 mm² istilik keçirici lövhədən ibarətdir. İstehsalçı oyun zamanı belə gövdənin temperaturunun 40 °C-dən yuxarı qalxmadığını, fanların səs səviyyəsinin isə 48 dB-i aşmadığını bildirir. Gündəlik istifadə üçün isə üç rejim nəzərdə tutulub: məhsuldar, balanslaşdırılmış və enerjiyə qənaətcil.
GamiBook 8-də 16 düymlük IPS ekran (Full HD+ icazə, antirefleks örtük), 57 Vt·s akkumulyator (65 Vt sürətli enerji yığımı ilə), rəqəmsal bloklu və işıqlanmalı klaviatura, Wi-Fi 6, eləcə də 8 qoşulma portu (HDMI 2.1 və USB Type-C daxil olmaqla) var. Noutbuk Windows 11 Pro üzərində işləyir.
Yeni məhsulu 31 avqusta qədər xüsusi qiymətlə — 350 dollara əldə etmək olar.