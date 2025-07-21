«В азербайджанской финтех-сфере могут появиться мощные и эффективные технологии»

C 24 по 25 июня в Баку прошел «FINTEX SUMMIT 2025». Мероприятие традиционно состоялось при поддержке Ассоциации банков Азербайджана и Центрального банка Азербайджанской Республики, а также Министерства цифрового развития и транспорта и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Участие в форуме приняло около 300 международных и региональных организаций, а глобальным партнером саммита шестой год подряд выступила компания Visa. Обсуждения на «FINTEX SUMMIT 2025» касались множества актуальных вопросов: от новых трендов в банковской и финансовой экосистеме до цифровизации, финтех-партнерств, кибербезопасности и, конечно же, внедрения искусственного интеллекта в платежной сфере. Учитывая растущий интерес общества к ИИ, именно этой теме мы уделили особое внимание в беседе со старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристиной Дорош.

— Насколько Visa готова к эре искусственного интеллекта и как компания позиционирует себя в новых реалиях?

— С гордостью могу сказать, что мы более чем готовы. Visa начала использовать ИИ-технологии еще около 30 лет назад. Конечно, это был не генеративный искусственный интеллект, который стремительно развивается сегодня, но машинное обучение давно применяется в наших системах управления рисками и предотвращения мошенничества. В последнее время эти направления получили новый импульс: только за последние пять лет мы инвестировали порядка 12 млрд. долларов в развитие систем противодействия мошенничеству.

Однако современные модели ИИ позволяют использовать его гораздо шире, выходя за пределы традиционного платежного функционала. Сегодня команда Visa активно использует ИИ-инструменты как для повышения собственной эффективности, так и для развития цифровых платежей. Яркий пример — новые решения, представленные 30 апреля 2025 года на глобальной презентации Visa Global Product Drop в Сан-Франциско. В частности, я бы выделила инициативу Visa Intelligent Commerce, объединяющую платежные функции с возможностями, которыми сегодня обладают ИИ-агенты, такие как ChatGPT, Gemini и другие. Уже сейчас эти технологии позволяют, к примеру, составить список покупок, а Visa Intelligent Commerce даст возможность еще и найти продукты по списку в супермаркете, автоматически оплатить их и выбрать способ доставки.

Рассмотрим еще один пример. Сегодня многие составляют план путешествий с помощью искусственного интеллекта: он берет на себя программу поездки и планы перелетов, подбирает отели и рестораны. С помощью инструментов Visa этот же ИИ-агент сможет оплатить все предстоящие расходы согласно вашему плану, при этом гарантируя полную безопасность транзакций. Таким образом, Visa Intelligent Commerce расширит возможности потребителей и сделает цифровую коммерцию более персонализированной, актуальной и увлекательной.

— Вы упомянули, что внутри Visa активно используются инструменты искусственного интеллекта. Однако многие компании пока опасаются его внедрять из-за риска утечки конфиденциальной информации, вплоть до промышленного шпионажа. Какие меры безопасности предпринимает ваша компания в этой связи?

— Одна и та же технология может как улучшить пользовательский опыт и усилить безопасность, так и стать инструментом в руках злоумышленников. Мы в Visa это прекрасно понимаем. Именно поэтому наша компания более 65 лет последовательно развивает инструменты противодействия мошенничеству и управления рисками на мировом рынке.

В свое время, технология токенизации Visa совершила революцию, практически полностью защитив от мошенничества платежи в физических точках. Сегодня сервис Visa Click to Pay, позволяющий сохранять данные карты в токенизированном виде в защищенном хранилище и оплачивать покупки в один клик, представляет собой новое поколение безопасных и удобных онлайн-платежей. В связке с решением Visa Payment Passkey, которое заменяет традиционные одноразовые пароли на биометрическую аутентификацию, эти технологии обеспечивают высокий уровень безопасности в электронной коммерции. То же касается и искусственного интеллекта. Любые технологии, которые используются для управления вашими денежными средствами, надежно защищены.

— На волне развития ИИ-инструментов наверняка расширяется и список ваших партнеров. Или, возможно, Visa сама приобретает перспективные компании, работающие в этой сфере?

— Наша компания всегда открыта к любым форматам роста: как органическому, через расширение партнерской сети, так и неорганическому, через стратегические приобретения. Например, за последние годы мы приобрели ряд компаний, которые существенно усилили возможности Visa в платежной сфере. В числе таких приобретений платежная система CyberSource — платформа электронной коммерции, позволяющая бизнесу принимать оплаты со всего мира, в том числе в рассрочку, обрабатывать платежи токенами, а также безопасно управлять конфиденциальными данными карт. Другой пример — компания Featurespace, которая разработала ИИ-технологию, позволяющую в реальном времени защищать платежи, снижать риски даже самых сложных форм мошенничества и предотвращать финансовые преступления.

Что же касается партнерских связей в отрасли искусственного интеллекта, Visa активно сотрудничает с такими платформами и брендами, как Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe, Samsung и другими.

— Могут ли в странах нашего региона появиться компании, в приобретении которых Visa была бы заинтересована?

— Мы не выделяем регионы или страны, где Visa рассматривает возможности подобных приобретений. Главный критерий — это потенциал технологии, который позволит усилить или расширить наши возможности. Например, благодаря разработкам Featurespace мы смогли расширить портфель решений Visa по безопасности за пределы карточных операций.

Мы ищем решения, которые дополняют нашу экосистему, независимо от их происхождения. Уверена, в азербайджанской финтех-сфере могут появиться мощные и эффективные технологии, которые заинтересуют Visa.

— Какие еще инновационные решения, кроме Visa Intelligent Commerce, были представлены на Visa Global Product Drop?

— Одним из стратегических направлений Visa являются стейблкоины. Технологии блокчейна могут значительно повысить скорость и прозрачность платежей. Сегодня все больше компаний и банков рассматривают возможности использования стейблкоинов для упрощения и ускорения трансграничных криптовалютных транзакций, а Visa отвечает на возрастающий спрос, внедряя привязанные к стейблкоинам карты, расчеты и программируемые деньги. Так, в 2023 году Visa стала одной из первых крупных платежных сетей, начавшей проводить транзакции в стейблкоинах.

В прошлом году Visa переосмыслила концепцию платежных карт, представив Visa Flex Credential — карту нового поколения, которая способна легко переключаться между различными способами оплаты. Например, эту карту можно использовать как дебетовую, кредитную или карту рассрочки. Мы планируем расширить ее применение, предоставив доступ к кредитным линиям, инвестиционным счетам, социальным пособиям, бонусам, коммерческим картам и прочим возможностям — все через единую карту. Управление всеми транзакциями будет осуществляться через приложение. На сегодня Flex Credential уже внедряется в США в рамках пилотного проекта.

— В последнее время возрастает популярность цифровых карт. Как, по вашему мнению, будет развиваться это направление и нуждается ли оно в дополнительной стимуляции?

— Скорость развития этого тренда определяется спросом рынка. В Азербайджане банки в свое время приняли этот курс, поверив в потенциал токенизации и удобство цифровых карт. По сути, смартфон с цифровой картой выполняет те же функции, что и пластик, но с большей безопасностью и удобством. Важную роль также играет и экономия на пластике, что согласовывается с актуальной ESG-повесткой (Environmental, Social, and Governance). Кроме того, потребители ценят возможность моментального выпуска таких карт без необходимости посещать банк и ожидать изготовления пластика. Еще один плюс — цифровую карту можно моментально привязать к своему кошельку и начать использовать.

Мне очень нравится выражение писателя-фантаста Уильяма Гибсона: «Будущее уже наступило. Оно просто еще неравномерно распределено». В контексте платежей оно означает, что инновационные платежные системы и технологии уже существуют, но их внедрение неравномерно. Поэтому пока рано полностью отказываться от пластиковых карт — в ряде стран, где цифровое развитие происходит не столь активно, как в нашем регионе, они по-прежнему актуальны. При этом я уверена, что в ближайшие годы этот разрыв будет сокращаться и постепенно все карты станут цифровыми. То же касается и мобильных банковских приложений, широко распространенных в нашем регионе. Некоторые примеры таких приложений выделяются даже на мировом уровне.