Только около трети промышленных предприятий в мире используют ИИ — лидирует автопром

Лишь у 37% опрошенных промышленных предприятий по всему миру есть опыт применения искусственного интеллекта (ИИ) в производственных и операционных процессах, показали результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и VDCResearch. Однако в течение ближайших двух лет эта доля может вырасти до 44%. Об этом «Лаборатория Касперского» рассказала на сессии «Автоматизация киберзащиты: ИИ для противодействия угрозам», которая прошла в рамках международной выставки «Иннопром-2025».

Согласно проведённому исследованию, в промышленности искусственный интеллект по распространённости уступает другим технологиям. В частности, продвинутая аналитика, удалённый мониторинг и шлюзы кибербезопасности применяются на предприятиях гораздо шире. Однако на горизонте двух лет респонденты отдают приоритет внедрению ИИ.

Наиболее активным сектором по применению технологии оказалась автомобильная промышленность. Уже сейчас почти половина (47%) опрошенных организаций в отрасли использует ИИ в своей работе, а к 2027 году доля может достичь 74%.

«Искусственный интеллект даёт промышленным предприятиям реальные преимущества — он помогает повышать эффективность, оптимизировать процессы и снижать риски на производстве. Всё более востребованной становится предиктивная аналитика, то есть возможность проактивно следить за техническим состоянием промышленных систем и выявлять аномалии, которые могут быть предвестниками сбоя. Это особенно важно на сложных производствах, где даже небольшой простой может обойтись дорого, — рассказывает Анна Кулашова, вице-президент „Лаборатории Касперского“ по развитию бизнеса в России и странах СНГ. — При этом важно помнить, что промышленные объекты по-прежнему остаются одной из главных целей для кибератак, а проникновение ИИ только усиливает интерес злоумышленников к таким предприятиям. Поэтому следует не только внедрять новые технологии, но и защищать их должным образом».

В исследовании «Лаборатории Касперского» и VDC Research «Обеспечение промышленной безопасности с помощью специализированных решений» представлен анализ текущего состояния кибербезопасности АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом) и описаны ключевые технологические и бизнес-тренды, влияющие на промышленные организации по всему миру, а также перечислены лучшие практики, внедряемые для решения возникающих проблем.

«В Азербайджане промышленный сектор всё чаще делает ставку на цифровые решения, включая технологии искусственного интеллекта. Это открывает серьёзные перспективы для повышения эффективности и предиктивного обслуживания оборудования. Однако нельзя забывать, что кибербезопасность должна идти в ногу с этими инновациями. Международная практика показывает: чем глубже предприятие внедряет ИИ, тем интереснее оно становится для киберпреступников. В условиях растущих угроз важно не просто применять новые технологии, а выстраивать системную и адаптированную под реальные риски защиту, особенно для стратегически значимых объектов», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» предлагает для промышленных предприятий платформенный подход, сочетающий в себе специализированные защитные технологии, а также опыт и знания экспертов. Его ключевой компонент — нативная XDR-платформа Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Она обеспечивает комплексную безопасность инфраструктуры и предоставляет такие возможности, как реагирование на инциденты, централизованное управление активами, аудит и оценка рисков, а также позволяет масштабировать защиту в сложных распределённых средах.

Ещё одно решение в портфеле «Лаборатории Касперского» — KasperskyMachineLearningforAnomalyDetection (MLAD). Это программный продукт для предиктивной аналитики и выявления скрытых аномалий в работе оборудования в различных отраслях промышленности.

О VDC Research

Консалтинговая и исследовательская компания VDC Research основана в 1971 году. Предоставляет технологическим вендорам, конечным пользователям и инвесторам по всему миру детальную экспертную информацию о продуктах, связанных с автоматической идентификацией и отслеживанием, корпоративных мобильных устройствах, промышленной автоматизации, технологиях, встраиваемых в устройства интернета вещей.

* Данные основаны на исследованиях промышленной кибербезопасности, которые компания VDC Research проводит последние несколько лет, а также результатах опроса, в котором приняли участие более 250 руководителей в области ОТ и ИТ из разных стран и отраслей, включая энергетику, коммунальные услуги, транспорт, логистику и производство.