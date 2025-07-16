«Детская Горячая Линия», поддерживаемая Azercell, приняла более 2 тысяч обращений за первое полугодие 2025 года

В период с января по июнь 2025 года в службу «Детской Горячей Линии Азербайджана», действующей при поддержке Azercell, поступило 2173 обращения от детей и подростков со всей страны.

Наиболее часто обращения касались вопросов психологической поддержки — 497 случаев. Также было зарегистрировано 392 запроса по оказанию юридической помощи и 378 обращений для поддержки в решении социальных проблем. 96 обращений было связано с вопросами образования и 24 — здравоохранения. Более 750 обращений носили общий характер и затрагивали широкий круг тем.

Наибольшую активность проявили подростки в возрасте 15–18 лет — от них поступило 1 345 обращений. 502 звонка поступило от детей в возрасте 11–14 лет, а 326 обращений, касались детей до 10 лет.

В результате анализа обращений 78 семей были приглашены в Центр для получения комплексной правовой, психологической и психосоциальной помощи. Специалистами линии было проведено свыше 300 мероприятий по социально-психологической реабилитации. Кроме того, в ответ на случаи, требующие немедленного вмешательства, были организованы экстренные выезды в 73 школы и семьи.

С целью повышения информированности о деятельности службы в Баку, Сумгайыте и Апшеронском регионе были проведены информационно-просветительские мероприятия в трёх училищах, девяти общеобразовательных школах и Молодёжном центре.

Основанная в 2010 году «Детская Горячая Линия Азербайджана» продолжает свою деятельность при поддержке Azercell Teleсom и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей под управлением Общественного объединения социальных инициатив «ÜmidliGələcək».

Горячая линия функционирует в круглосуточном режиме (24/7). Обратиться в службу можно по короткому номеру 116111, а также по мобильным номерам : +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, электронной почте: [email protected], через официальные страницы в социальных сетях Facebook и Instagram (@usaqqaynarxetti), мобильное приложение «UşaqQaynarXətti» и на официальном веб-сайте службы.