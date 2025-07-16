spot_img
16 июля, 2025
spot_img
ДомойСайтыСоциальные сервисыПокупки в «Kontakt» теперь с «SİMA İmza»!

Покупки в «Kontakt» теперь с «SİMA İmza»!

SİMA İmza

Совершая покупки в магазинах «Kontakt», пользователи «SİMA İmza» могут подписывать договоры в электронном формате.

Сотрудничество между ООО «AzInTelecom» и сетью магазинов «Kontakt», позволяет быстро и удобно оформлять договоры с помощью мобильного телефона.

Данное новшество предоставляет гражданам ряд преимуществ:

  • Подписание договоров происходит значительно быстрее, что позволяет сэкономить время.
  • Все данные проверяются с помощью надёжных цифровых технологий.
  • Хранение в цифровом формате гарантирует сохранность документов и быстрый доступ к ним.
  • Использование бумаги сведено к минимуму, что снижает нагрузку на окружающую среду.

Необходимо отметить, что электронный договор, подписанный с помощью «SİMA İmza», обладает такой же юридической силой, как и договор, заключённый на бумаге.

Интеграция «Kontakt» и «SİMA İmza» направлена на повышение качества пользовательского опыта и активное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь.

О «SİMA İmza»

SİMA — это цифровая подпись нового поколения, разработанная в 2022 году компанией «AzInTelecom». На данный момент количество загрузок приложения «SİMA İmza» приближается к 5 миллионам. Для получения цифровой подписи не требуется посещать центр клиентского обслуживания или использовать физический носитель. Достаточно установить мобильное приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройти регистрацию в онлайн-режиме.

«SİMA İmza» предоставляется гражданам бесплатно.

Предыдущая статья
Только около трети промышленных предприятий в мире используют ИИ — лидирует автопром
Следующая статья
“Kontakt”da alış-veriş artıq “SİMA İmza” ilə!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,928ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»