Представлены смартфоны OPPO K13 Turbo и K13 Turbo Pro для любителей игр

Сегодня в Китае компания OPPO представила смартфоны серии K13. Модели K13 Turbo и K13 Turbo Pro первую очередь ориентированы на любителей игр. Устройства получили систему воздушного охлаждения Rapid Cooling Engine с большой испарительной камерой площадью 7000 мм2, встроенным вентилятором и RGB-подсветкой.

По заявлению OPPO, эта система является самой мощной из всех, применяемых в смартфонах компании. При этом вентилятор защищен от воды, как и сами смартфоны (IPX6/X8/X9). Отдельно предлагается фирменный комплект Super Cooling Kit, который сочетает в себе жидкостное и воздушное охлаждение и крепится к задней части смартфона.

OPPO K13 Turbo и K13 Turbo Pro выполнены в корпусе из пластика, главное отличие между ними — это модель процессора. Смартфоны оснащены плоскими 6,8-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1.5K (2800 × 1280 пикселей, 453 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и максимальной яркостью 1600 нит. Реализована поддержка касаний влажными пальцами, для защиты экрана используется стекло OPPO Crystal Shield. Есть поддержка HDR10+.

В основе OPPO K13 Turbo лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8450, за графические возможности отвечает ускоритель ARM Mali-G720. K13 Turbo Pro построен на 4-нм чипе Snapdragon 8s Gen 4, графика — Adreno 825. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb. У K13 Turbo используется накопитель формата UFS 3.1, а в модели K13 Turbo Pro — установлен накопитель UFS 4.0.

Основная камера двойная, в нее входят датчик на 50 Мп (OmniVision OV50D40, 1/2.88″, f/1.8, ЭФР 27 мм, OIS) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). Возможна запись видео 4К@60/30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Sony IMX480, 1/3.09″, f/2.4, ЭФР 23 мм, фиксированный фокус, запись видео 1080р@30fps).

Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 80 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6 (в Pro-версии Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 BLE, GPS, NFC, порт USB Type-C, ИК-пульт и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Габариты и вес: 162,78 x 77,22 x 8,31 мм, 207 гр. Смартфоны работают под управлением Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Цены на OPPO K13 Turbo: 12/256 Gb — $250, 16/256 Gb — $280, 12/512 Gb — $320. OPPO K13 Turbo Pro: 12/256 Gb — $280, 16/256 Gb — $305, 12/512 Gb — $335, 16/512 Gb — $375. Продажи в Китае стартуют с 25 июля.На выбор покупателей доступны три расцветки: серебристая, фиолетовая и черная. В комплект поставки входят зарядное устройство, чехол и специальная щеточка для чистки.