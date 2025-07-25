Представлены смартфоны Realme 15 5G и 15 Pro 5G с аккумулятором на 7000 мАч

В Индии состоялась презентация смартфонов среднего уровня Realme 15 5G и 15 Pro 5G, которые пришли на смену моделям Realme 14 Pro 5G и Realme 14 Pro+ 5G соответственно. Оба устройства скоро получат глобальный анонс. Аппараты отличаются от предшественников более мощными процессорами, обновленными камерами и увеличенной емкостью аккумуляторов.

Новые смартфоны по техническим характеристикам очень похожи. Realme 15 5G оборудован 10 битным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800×1280 пикселей с частотой обновления до 144 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, ШИМ регулировкой 4608 Hz и пиковой яркостью 6500 нит. Экран защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

За производительность отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300+, объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 составляет 128 или 256 Gb.

В блок основной камеры входят датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95″, f/1.8, ЭФР 26 мм, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (/2.4, угол захвата 87 градусов). Обе камеры могут записывать видео 4К@30fps. Предусмотрены ИИ-функции для улучшения фото. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Realme 15 Pro 5G отличается от базовой модели процессором, установлен 4-нм Snapdragon 7 Gen 4, объемом памяти (есть версия на 512 Gb) и датчиками камеры (в основной используется 50 Мп Sony IMX896, а в широкоугольном модуле — 50 Мп). Имеется мультиспектральный сенсор.

Список характеристик смартфонов дополняют поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, порт USB-С, ИК-пульт, стереодинамики и защита IP69. Pro-версия имеет сканер отпечатков пальцев, располагающийся в экране. Габариты и вес Realme 15 5G: 162,27 x 76,16 x 7,66 мм, 187 гр, Realme 15 Pro 5G: 162,26 x 76,15 x 7,79, 187 гр. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.

Realme 15 5G предлагается в зеленом, серебристом и розовом цветах корпуса. Цены: 8/128 Gb — $300, 8/256 Gb — $323, 12/256 Gb — $358. Realme 15 Pro 5G будет доступен в зеленом, серебристом и фиолетовом цветах. Цены: 8/128 Gb — $369, 8/256 Gb — $392, 12/256 Gb — $415, 12/512 Gb — $450. Продажи в Индии начнутся 30 июля.