Представлен смартфон Redmi Note 14 SE 5G за $173: экран 120 Hz и камера Sony

Компания Xiaomi представила в Индии новый бюджетный смартфон линейки Redmi Note 14. Модель Redmi Note 14 SE 5G преподносится как идеальное сочетание характеристик и стоимости. Официальный слоган — «Сногсшибательные характеристики. Сногсшибательная цена».

Redmi Note 14 SE 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Hz и максимальной яркостью 2100 нит. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, а защиту от царапин обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе 6-нм восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 7025 Ultra, за графические возможности отвечает ускоритель IMG BXM-8-256. Устройство будет доступно в единственной конфигурации — с 6 Gb оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 2.2 емкостью 128 Gb, который можно расширить с помощью карты памяти microSD.

Основная камера представлена тремя датчиками: главным 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1,95, OIS), ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и 2 Мп макрообъективом. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В оснащение также входят стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio, ИК-излучатель, 3,5-мм аудиоразъем и защита IP64. Габариты составляют 162,4×75,7×7,99 мм, вес – 190 гр. Программная платформа — Android 15 с фирменной надстройкой HyperOS.

Цена Redmi Note 14 SE 5G составляет $173. Начало продаж в Индии запланировано на 7 августа. Информации о международном выпуске пока нет.